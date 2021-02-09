Перепутавшая лак для волос с клеем американка собрала больше $13 тыс. пожертвований (фото)

Тессика Браун хотела собрать 1500 долларов пожертвований, но получила 13 тысяч и теперь собирается засудить производителя клея.

Американка Тессика Браун, которая перепутала лак для волос с клеем, открыла сбор для пожертвований и собрала 13 тысяч долларов за один день. Об этом пишет New York Post.

Она намеревалась собрать 1500 долларов, но к 9 часам утра во вторник собрала более 13 382 долларов пожертвований от 776 человек.

При этом не указывается, на что она потратит деньги.

Она также планирует подать в суд на производителя клея, потому что на упаковке не указано, что их нельзя использовать как лак для волос.

Производитель клея выразил в Twitter свои соболезнования по поводу "неудачной ситуации", но подчеркнул, что нет причин думать, что его целесообразно использовать для волос.

"Это уникальная ситуация, потому что этот продукт не предназначен для использования на волосах", — сообщили в компании.

Напомним, американка Тессика Браун опубликовала на своей странице в соцсети TikTok видео, в котором рассказала, что более месяца назад по ошибке нанесла на свои волосы вместо лака клей, из-за чего ее волосы окаменели.

По ее словам, вместо лака с сильной фиксацией Got2b Glue Spray, который она обычно использует, она нанесла на волосы Gorilla Glue Spray. Видео Тессики Браун стало весьма популярным. За первые дни после публикации в TikTok его посмотрели более 10 млн раз. На текущий момент видео собрало 3,4 млн "лайков", 111 тыс. комментариев и 337 тыс. репостов.