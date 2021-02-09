Американка, яка переплутала лак для волосся з клеєм, зібрала більше $ 13 тис. пожертвувань (фото)

Тессіка Браун хотіла зібрати 1 500 доларів пожертвувань, але отримала 13 тисяч і тепер збирається засудити виробника клею.

Американка Тессіка Браун, яка переплутала лак для волосся з клеєм, відкрила збір для пожертвувань і зібрала 13 тисяч доларів за один день. Про це пише New York Post.

Вона мала намір зібрати 1 500 доларів, але до 9 години ранку у вівторок зібрала понад 13 382 доларів пожертвувань від 776 осіб.

При цьому не вказується, на що вона витратить гроші.

Вона також планує подати до суду на виробника клею, тому що на упаковці не вказано, що їх не можна використовувати як лак для волосся.

Виробник клею висловив у Twitter свої співчуття з приводу "невдалої ситуації", але підкреслив, що немає причин думати, що його доцільно використовувати для волосся.

"Це унікальна ситуація, тому що цей продукт не призначений для використання на волоссі", — повідомили в компанії.

Нагадаємо, американка Тессіка Браун опублікувала на своїй сторінці в соцмережі TikTok відео, в якому розповіла, що більше місяця тому помилково нанесла на своє волосся замість лаку клей, через що її волосся скам'яніло.

За її словами, замість лаку із сильною фіксацією Got2b Glue Spray, який вона зазвичай використовує, вона нанесла на волосся Gorilla Glue Spray. Відео Тессікі Браун стало вельми популярним. За перші дні після публікації в TikTok його подивилися більше 10 млн разів. На поточний момент відео зібрало 3,4 млн "лайків", 111 тис. коментарів і 337 тис. репостів.