Дві школярки в Умані наковталися пігулок, їх довелося госпіталізувати

Зараз діти знаходяться під наглядом лікарів, їхньому життю нічого не загрожує. При цьому вони не говорять, чи брали участь у небезпечному тренді, який приписують TikTok.

В Умані дві восьмикласниці сьогодні наковталися пігулок і потрапили до лікарні. Приймали препарат "Дротаверин" у приміщенні школи, повідомляє місцеве видання "Про Все".

"Справді, був такий виклик на швидку... У лікарню доставили двох дітей з підозрою на отруєння дротаверином", — розповіла Ірина Назарок, прес-секретар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Дівчатка випили по 10 таблеток. Зараз вони під наглядом медиків. Що спонукало їх до цього кроку, поки не відомо.

"Поліція Умані встановлює обставини отруєння двох восьмикласниць. Дівчатка у стабільному стані, їх життю нічого не загрожує. Зараз ними займаються медики", — повідомила прес-секретар поліції Черкаської області Зоя Вовк.

При цьому, дівчатка не говорять, чи брали вони участь у небезпечному експерименті у соцмережах.

Нагадаємо, в місті Боярка Фастівського району дві учениці 7-го класу подивилися у соціальній мережі відео із закликом спробувати медичний препарат.

На перерві дівчинки придбали в аптеці якийсь препарат, назву якого юристи просять не називати, і взяли кожна по 40 таблеток в приміщенні академічного ліцею "Гармонія". Дітей у несвідомому стані знайшли однокласниці.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчинки, а її 12-річну подругу доставили в лікарню. Зараз життю школярки нічого не загрожує.