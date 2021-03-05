Суицидальные "домашние задания". 15-летняя школьница открыла "группу смерти" в соцсети (фото)

По данным правоохранителей, администратор канала призывала участников группы наносить себе увечья. Таких заданий могло быть больше 5 в день.

Национальная полиция Кривого Рога выявила якобы администратора телеграм-канала, который давал задания участникам канала наносить себе телесные повреждения. Об этом сообщает прес-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, администратор чата — подросток из Кривого Рога. В начале на канале было больше 500 человек. После начала публикаций с заданиями по нанесению увечий участникам, количество подписчиков упало до 13 человек. Полицейские сообщают, что в основной своей массе участниками чата были несовершеннолетними.

Получая задание, участники должны были его выполнить и прислать фотографии подтверждения выполнения. В день участники чата могли получать больше 5 таких заданий.

[ + – ] Задания учатсникам Фото: Нацполиция

Сотрудники прокуратуры вместе с полицией провели обыски в доме у девочки, которая была администраторам канала. Во время обыска у нее изъяли два телефона, планшет и ноутбук. По данным полиции, девочка планировала совершить суицид 4 марта, правоохранители провели обыск на день раньше — 3 марта.

Фото: Нацполиция

По факту открыто уголовное производство по статье 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

Напомним, на Тернопольщине налоговика подозревают в вымогательстве миллиона гривен.