На Тернопольщине налоговика подозревают в вымогательстве миллиона

Мужчина якобы требовал деньги от предпринимателя и гарантировал ему уменьшить размер штрафа и обещал не направлять результаты проверок в полицию.

СБУ поймала на взятке в миллион гривен руководителя одного из районных департаментов налоговой инспекции на Тернопольщине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина якобы требовал деньги от предпринимателя и гарантировал ему уменьшить размер штрафа и обещал не направлять результаты проверок в полицию для регистрации уголовного дела. Для передачи денег чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника.

После этого СБУ задержала сообщника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее правоохранители задержали заместителя председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

За ежемесячную выплату в размере 20 тыс. гривен госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности.