На Тернопільщині податківця підозрюють у вимаганні мільйона

Чоловік нібито вимагав гроші від підприємця і гарантував йому зменшити розмір штрафу й обіцяв не надсилати результати перевірок у поліцію.

СБУ спіймала на хабарі в мільйон гривень керівника одного з районних департаментів податкової інспекції на Тернопільщині. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Чоловік нібито вимагав гроші від підприємця і гарантував йому зменшити розмір штрафу й обіцяв не надсилати результати перевірок у поліцію для реєстрації кримінальної справи. Для передавання грошей чиновник залучив свого знайомого як посередника.

Після цього СБУ затримала спільника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання усієї суми хабара.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (Ухвалення пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Раніше правоохоронці затримали заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за вимагання та одержання неправомірної вигоди.

За щомісячну виплату розміром 20 тис. гривень держслужбовець обіцяв приватному підприємцеві надати документи для отримання в оренду приміщень, що перебувають у комунальній власності.