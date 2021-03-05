Суїцидальні "домашні завдання". 15-річна школярка відкрила "групу смерті" в соцмережі (фото)

За даними правоохоронців, адміністратор каналу закликала калічитися учасників групи. Таких завдань могло бути понад 5 на день.

Національна поліція Кривого Рогу виявила нібито адміністратора телеграм-каналу, який давав завдання учасникам каналу наносити собі тілесні ушкодження. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За даними правоохоронців, адміністратор чату — підліток із Кривого Рогу. На початку на каналі було понад 500 чоловік. Після початку публікацій із завданнями з нанесення каліцтв учасникам, кількість підписників впало до 13 осіб. Поліцейські повідомляють, що в основному учасниками чату були неповнолітні.

Отримуючи завдання, учасники повинні були його виконати і надіслати фотографії підтвердження виконання. У день учасники чату могли отримувати понад 5 таких завдань.

[ + – ] Завдання учасникам Фото: Нацполіція

Співробітники прокуратури разом з поліцією провели обшуки в будинку дівчинки, яка була адміністратором каналу. Під час обшуку в неї вилучили два телефони, планшет і ноутбук. За даними поліції, дівчинка планувала вчинити суїцид 4 березня, правоохоронці провели обшук на день раніше — 3 березня.

Фото: Нацполіція

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

Нагадаємо, що на Тернопільщині податківця підозрюють у вимаганні мільйона гривень.