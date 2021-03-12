Кіберполіція почала приймати звернення про "групи смерті"

Правоохоронці створили e-mail адресу, куди можна скаржитись на небезпечні спільноти.

Кіберполіція почала приймати повідомлення про так звані "групи смерті" на тлі зростання числа самогубств серед дітей. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"За електронною адресою: [email protected] кіберполіція приймає звернення щодо небезпечних інтернет-спільнот або відеороликів, які містять заклики до дітей зловживати алкогольними напоями або наркотичними речовинами тощо", — повідомили правоохоронці.

Крім того, звернутися до правоохоронців можна у формі зворотного звʼязку на сайті ticket.cyberpolice.gov.ua.

Нагадаємо, в місті Боярка Фастівського району дві учениці 7-го класу подивилися в соціальній мережі відео із закликом спробувати медичний препарат "Дротаверин".

На перерві дівчинки придбали в аптеці якийсь препарат, назву якого юристи просять не називати, і прийняли кожна по 40 таблеток в приміщенні академічного ліцею "Гармонія". Дітей в несвідомому стані знайшли однокласниці.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчинки, а її 12-річну подругу доставили в лікарню. Зараз життю школярки нічого не загрожує.

Крім того, в Умані дві восьмикласниці наковталися пігулок і потрапили до лікарні. Приймали препарат "Дротаверин" у приміщенні школи. Однак вони не сказали, чи брали участь в небезпечному тренді, який приписують TikTok.

Національна поліція Кривого Рогу виявила нібито адміністратора телеграм-каналу, який давав завдання учасникам каналу наносити собі тілесні ушкодження. За даними правоохоронців, адміністратор чату — підліток із Кривого Рогу. Спочатку на каналі було більше 500 осіб. Після початку публікацій із завданнями з нанесення каліцтв учасникам, кількість підписників впала до 13 осіб. Поліцейські повідомляють, що переважно учасниками чату були неповнолітніми.

Зі свого боку, Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками повідомила, що не може заборонити продаж таблеток "Дротаверин" дітям. Особи, які не досягли 14 років, мають право самостійно купувати препарат для домашньої аптечки.