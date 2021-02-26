Школьникам продолжат продавать "Но-шпу", - Гослекарства

В феврале от передозировки "Дротаверином" умерла школьница, но препарат предназначен для первой помощи, и запрещать его не будут.

Государственная служба по лечебным средствам и контролю за наркотиками сообщила, что не может запретить продажу таблеток "Дротаверин" детям. Лица, не достигшие 14 лет, имеют право самостоятельно покупать препарат для домашней аптечки. Об сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ ведомства.

"Лицензионные условия не содержат норм относительно возрастных ограничений для отпуска лекарств", — сказано в ответе.

В Гослекарстве говорят, что дети могут свободно совершать мелкие покупки медикаментов.

"Согласно статье 31 Гражданского кодекса физлицо, которое не достигло 14 лет, имеет право, в частности, самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Сделка считается мелкой и бытовой, если она удовлетворяет бытовые нужды лица, соответствует его физическому, духовному или социальному развитию и касается предмета, который имеет невысокую стоимость", — пояснили в ведомстве, добавив, что "Дротаверин" продается без рецепта.

В частности, по словам Гослекарства, медпротокол определяет, что "Дротаверин" рекомендован для формирования домашней аптечки первой помощи.

Напомним, в городе Боярка Фастовского района две ученицы 7-го класса посмотрели в социальной сети видео с призывом попробовать медицинский препарат "Дротаверин".

На перемене девочки приобрели в аптеке некий препарат, название которого юристы просят не называть, и приняли каждая по 40 таблеток в помещении академического лицея "Гармония". Детей в бессознательном состоянии нашли одноклассницы.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 13-летней девочки, а ее 12-летнюю подругу доставили в больницу. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.