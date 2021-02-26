Школярам продовжать продавати "Но-шпу", — Держліки

У лютому від передозування "дротаверином" померла школярка, але препарат призначений для першої допомоги, і забороняти його не будуть.

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками повідомила, що не може заборонити продаж таблеток "Дротаверин" дітям. Особи, які не досягли 14 років, мають право самостійно купувати препарат для домашньої аптечки. Про повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь відомства.

"Ліцензійні умови не містять норм щодо вікових обмежень для відпуску ліків", — сказано у відповіді.

Держліки кажуть, що діти можуть вільно здійснювати дрібні покупки медикаментів.

"Згідно зі статтею 31 Цивільного кодексу фізособа, яка не досягла 14 років, має право, зокрема, самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним і побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість", — пояснили у відомстві, додавши, що "Дротаверин" продається без рецепта.

Зокрема, за словами Держліків, медпротокол визначає, що "Дротаверин" рекомендований для формування домашньої аптечки першої допомоги.

Нагадаємо, в місті Боярка Фастівського району дві учениці 7-го класу подивилися в соціальній мережі відео із закликом спробувати медичний препарат "Дротаверин".

На перерві дівчинки придбали в аптеці якийсь препарат, назву якого юристи просять не називати, і взяли кожна по 40 таблеток в приміщенні академічного ліцею "Гармонія". Дітей в несвідомому стані знайшли однокласниці.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчинки, а її 12-річну подругу доставили в лікарню. Зараз життю школярки нічого не загрожує.