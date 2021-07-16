Схема на 250 млн грн. Киберполиция разоблачила финансовую пирамиду по продаже криптовалют (видео)

Злоумышленники предлагали клиентам получать 7% прибыли ежедневно благодаря "инвестированию в криптовалюты. Минимальная сумма вклада составляла 150 тысяч гривен.

Сотрудники киберполиции Киевской области разоблачили фиктивную онлайн-биржу, организаторы которой обманули граждан Украины на 250 млн гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным правоохранителей, злоумышленники создали приложение электронной биржи, которое было похоже на известные платформы по продаже криптовалют.

Организаторы схемы предлагали инвесторам ежедневную прибыль в размере 7%, а минимальная сумма вклада на "бирже" составляла 150 тысяч гривен.

"Впрочем, когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, организаторы сообщали им, что такая возможность отсутствует и в дальнейшем — блокировали. Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более четверти миллиарда гривен граждан", — говорится в сообщении.

Обыски проводились в Черкассах и Хмельницкой области, в ходе которых силовики изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, деньги и оружие.

По факту нелегальной схемы открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Если вина организаторов финансовой пирамиды будет доказана, им грозит до восьми лет лишения свободы.

[ + – ] Финансовая пирамида по продаже криптовалют

Ранее Фокус сообщал, что киберполиция разоблачила финансовую пирамиду, жертвами которой стали 55 тысяч человек. Четыре человека возрастом от 26 до 43 лет создали сайт, через который предлагали жертвам инвестировать деньги в бизнес по продаже техники и сервисы такси. Вкладчики понесли убытки в размере 150 млн гривен.

Также Фокус рассказывал, что киберполиция разоблачила банду хакеров, которые украли у бизнесменов более 5 млн гривен. Взломщики отправляли бухгалтерам компаний зараженные вирусом электронные письма, чтобы получить доступ к компьютерам, а украденные деньги со счетов обналичивали.