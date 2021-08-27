Кибермошенники взломали защиту международных звонков, установленную операторами, — СБУ

Специальное оборудование разместили в автомобилях местных таксистов, которые постоянно меняли свое местоположение.

Кибердепартамент СБУ отчитался о блокировке деятельности лиц, которые смогли обойти защиту украинских мобильных операторов в международной телефонии.

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Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

По данным правоохранителей, группа лиц пользовалась специальным оборудованием, позволяющим делать международные звонки под видом местных. Своим клиентам киберпреступники, как их называют в СБУ, гарантировали полную анонимность при международных звонках, и подобная деятельность приносила им ежемесячно почти по $20 тыс.

Членами кибергруппы оказались жители Одессы, в распоряжении которых было специальное телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение, позволяющее перенаправлять каналы мобильной связи.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, как отмечают в СБУ, вспомогательное оборудование разместили в автомобилях местных таксистов, которые выдавали себя за обычных абонентов и постоянно меняли свое местоположение.

"Во время обысков по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях изъята компьютерная техника с установленным специальным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование (GSM-шлюзы, GSM-модемы, SIM-банки), SIM-карты операторов мобильной связи и черновая документация, подтверждающая противоправную деятельность", — говорится в сообщении СБУ.

По факту незаконной деятельности ведется досудебное расследование по ч.2 ст. 361 Уголовного кодекса (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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