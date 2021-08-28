СБУ разоблачила в Киеве российскую ботоферму по дискредитации Крымской платформы (фото)

Ботоферма работала в популярных соцсетях. 15 тысяч фейковых аккаунтов публиковали посты от имени "простых граждан".

В Киеве кибердепартамент СБУ разоблачил мощную ботоферму, которая по указаниям кураторов из РФ дискредитировала Крымскую платформу. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности.

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По данным силовиков, вражеская интернет-агентура распространяли в социальных сетях антиукраинские материалы и дезинформацию по итогам проведения Крымской платформы. Свою незаконную деятельность ботоферма сосредоточила на Instagram, TikTok и Facebook.

В распоряжении ботофермы, как рассказывают в СБУ, было около 15 тысяч фейковых аккаунтов, а свои публикации злоумышленники публиковали в соцсетях от имени "простых граждан".

В организации интернет-агентуры силовики обвиняют четырех жителей Киева. "Зарплату" за незаконную деятельность они получали из России через запрещенные платежные системы.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли 300 модемов для доступа в интернет, несколько тысяч сим-карт разных мобильных операторов и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности. По факту работы вражеской интернет-агентуры открыто уголовное производство по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

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Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила кибермошенников, взломавших защиту международных звонков. Специальное оборудование разместили в автомобилях местных таксистов, которые постоянно меняли свое местоположение, а своим клиентам злоумышленники предлагали анонимность при международных звонках.

Также Фокус рассказывал, что киберполиция разоблачила фальшивую биржу по продаже криптовалют. Организаторы финансовой пирамиды предлагали клиентам ежедневную прибыль по 7% после инвестирования в криптовалюты. Доход злоумышленников составил 250 млн гривен.