Щоб не було як з Колумбією: Філіппіни закликали своїх нелегалів депортуватися самостійно

В дипвідомстві країни висловилися, що не хочуть, щоб США "тратилися" на депортацію їхніх громадян.

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Після погрози президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Колумбії, яка не захотіла приймати літаки зі своїми громадянами, але потім передумала, посол Філіппін у США вийшов із зверненням до своїх громадян-нелегалів. Про це повідомляє WashingtonExaminer.

Зазначається, що дипломат закликав громадян Філіппін, які перебувають у США нелегально, добровільно і самостійно залишити країну і не чекати, поки їх депортують. Він зауважив, що це треба зробити, щоб не вимагати від Америки тратитися на їх примусове видворення з країни.

Він додав, що у разі депортації вони не зможуть заїздити до США легально протягом найближчих 10 років.

Раніше Трамп оголосив про рішення випроваджувати не менше 1500 чоловік в день. В США перебувають мільйони мігрантів-нелегалів.

Нагадаємо, що 26 січня президент Колумбії заборонив американським літакам сідати в Колумбії. Тоді президент США Дональд Трамп доручив запровадити 25% мита на всі колумбійські товари, які надходять до США. Після цього президент Колумбії передумав і вирішив погодитися забрати своїх громадян.

Також повідомлялося, що у своїй інавгураційній промові Дональд пообіцяв запровадити на кордоні мексиканському кордоні режим надзвичайної ситуації та розпочати "процес повернення мільйонів злочинних іноземців туди, звідки вони прийшли". Президент також анонсував відправлення військ на південний кордон США, щоб зупинити "вторгнення" нелегальних мігрантів.