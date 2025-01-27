Чтобы не было как с Колумбией: Филиппины призвали своих нелегалов депортироваться самостоятельно

В дипведомстве страны высказались, что не хотят, чтобы США "тратились" на депортацию их граждан.

Related video

После угрозы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Колумбии, которая не захотела принимать самолеты со своими гражданами, но потом передумала, посол Филиппин в США вышел с обращением к своим гражданам-нелегалам. Об этом сообщает WashingtonExaminer.

Отмечается, что дипломат призвал граждан Филиппин, которые находятся в США нелегально, добровольно и самостоятельно покинуть страну и не ждать, пока их депортируют. Он отметил, что это надо сделать, чтобы не требовать от Америки тратиться на их принудительное выдворение из страны.

Он добавил, что в случае депортации они не смогут заезжать в США легально в течение ближайших 10 лет.

Ранее Трамп объявил о решении выдворять не менее 1500 человек в день. В США находятся миллионы мигрантов-нелегалов.

Напомним, что 26 января президент Колумбии запретил американским самолетам садиться в Колумбии. Тогда президент США Дональд Трамп поручил ввести 25% пошлины на все колумбийские товары, которые поступают в США. После этого президент Колумбии передумал и решил согласиться забрать своих граждан.

Также сообщалось, что в своей инаугурационной речи Дональд пообещал ввести на мексиканской границе режим чрезвычайной ситуации и начать "процесс возвращения миллионов преступных иностранцев туда, откуда они пришли". Президент также анонсировал отправку войск на южную границу США, чтобы остановить "вторжение" нелегальных мигрантов.