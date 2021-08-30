Чиновники Торгово-промышленной палаты за взятку легализировали иностранцев в Украине, — СБУ

Иностранцы платили чиновникам до $3 тысяч за изготовление фиктивных приглашений для въезда и за содействие в сборе документов.

Контрразведка СБУ обвинила некоторых чиновников Торгово-промышленной палаты Украины в незаконной деятельности по легализации иностранцев в нашей стране. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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По данным силовиков, чиновники ТППУ организовали схему приглашений в Украину так называемых "бизнесменов" из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Обвиняемые помогали им в оформлении вида на временное и постоянное проживание в нашей стране, используя фиктивные основания для регистрации браков иностранцев с гражданами Украины.

За денежное вознаграждение в размере от $1000 до $3 тысяч, как установило следствие, изготовляли фиктивные приглашения для въезда иностранных граждан, и содействовали в подготовке необходимых документов для их подачи в Минюст и миграционную службу Украины. Данная процедура служила основанием для оформления документов на право пребывания в Украина, а также позволяло иностранным гражданам беспрепятственно пересекать государственную границу и выезжать на территорию стран Евросоюза.

"По результатам обысков изъята компьютерная техника, телефоны, носители информации и документы, подтверждающие противоправную деятельность", — подчеркнули в пресс-центре СБУ и добавили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым.

[ + – ] Обыски СБУ в Торгово-промышленной палате

[ + – ] Обыски СБУ в Торгово-промышленной палате

Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила харьковских чиновников в присвоении 5 млн гривен пенсий жителей ОРДЛО. По данным силовиков, чиновники меняли информацию о выплатах в базе данных и оформляли банковские карты, на которые и получали пенсии жителей оккупированных территорий.

Также Фокус рассказывал, что СБУ разоблачила российскую ботоферму по дискредитации Крымской платформы. Вражеская интернет-агентура, имевшая распоряжении более 15 тысяч фейковых аккаунтов, была создана жителями Киева, а зарплату за незаконную деятельность они получали из РФ через запрещенные платежные сервисы.