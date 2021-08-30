Харьковские чиновники присвоили 5 млн гривен пенсий жителей ОРДЛО, — СБУ

Преступники меняли информацию о выплатах в базе данных и оформляли банковские карты, на которые и получали пенсии. Такая схема действовала в течение нескольких лет.

В Харьковской области чиновники пенсионного фонда и банка присвоили около 5 миллионов гривен, предназначенных для выплаты пенсий жителям временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Схема, которую раскрыли сотрудники Службы безопасности Украины, действовала на протяжении нескольких лет. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, подозреваемые вносили недостоверные данные в базу данных — меняли информацию о выплатах пенсий людям, которые находятся на временно оккупированных территориях. После этого дельцы оформляли банковские карты и получали на них выплаты.

"Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла", — сообщили в СБУ.

В ходе обысков силовики изъяли незаконно оформленные банковские карты и документы, которые, по их словам, доказывают факт многомиллионных мошеннических схем.

Двоим лицам правоохранители сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в этом году Государственное бюро расследований сообщило о подозрении налоговикам, которые, по версии следствия, вывели из бюджета около 3 миллионов гривен.

Также мы писали о том, как Госфискальная служба провели обыски в киевских коммунальных предприятиях по делу о неуплате налогов на сумму более 100 миллионов гривен.