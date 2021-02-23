ГБР сообщила о подозрении налоговикам, которые якобы вывели 3 млн гривен из бюджета Украины

Следователи предполагают, что подозреваемые незаконно вернули уже уплаченные налоги.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшим сотрудникам Фискальной службы, которая якобы нанесла бюджету Украины ущерба на сумму более 3 миллионов гривен. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, сотрудники Главного управления ГФС в Киевской области в 2015-2019 годах незаконно вернули физическим и юридическим лицам средства от уплаты единого социального взноса и подоходного налога. Группа состояла как из действующих, так и из бывших должностных лиц.

22 февраля 2021 года ГБР вручила пятерым фигурантам расследования подозрения в превышении полномочий, служебном подлоге и незаконных действиях с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах с различными видами соучастия. Как подчеркнула пресс-служба, подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 10 лет, их также могут лишить права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

В настоящее время Главное следственное управление Бюро ведет досудебное расследование в сотрудничестве с оперативниками СБУ и Национальной полиции, процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов.

Ранее Офис генерального прокурора сообщил о задержании двух адвокатов, которые якобы продавали должности в ГБР, пользуясь влиянием на конкурсную комиссию. По данным следствия, подозреваемые предложили гражданину устроить его на работу в государственный орган за 15 тысяч долларов. Когда мужчина передал тысячу долларов, один из адвокатов сообщил об успешных переговорах с членами комиссии и потребовал остаток. Сотрудники ГБР задержали подозреваемых после передачи второй части денег в одном из харьковских ресторанов. Задержанным инкриминируют мошенничество в крупном размере и уже сообщили о подозрении.

Писали также о том, что ГБР начало уголовное производство против Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за часов Hublot стоимостью 10 тысяч евро, которые появились в ее декларации. После скандала госслужащая заказала в научно-экспертном институте экспертизу, которая признала ее часы подделкой. Теперь же активисты заставили открыть дело по признакам незаконного использования товарных знаков должностным лицом.