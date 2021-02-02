ГБР возбудило дело против Венедиктовой из-за часов Hublot за 10 тыс. евро

Гепрокурор не указала часы в декларации. Ранее экспертиза подтвердила, что ее часы – подделка.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело против генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за элитных часов Hublot за 10 тысяч евро, которые она не указала в декларации.

Об этом в своем Facebook сообщил юрист Александр Леменов.

"Любите luxury – любите и контроль за собой, госпожа Генпрокурорка! По нашему заявлению о преступлении Ирины Венедиктовой по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса ("незаконное использование должностным лицом товарных знаков и т.д.") таки открыли производство", — пояснил он.

Ранее активисты заметили на руке Венедиктовой элитные часы, которых не было указано в декларации, хотя она это делала раньше.

"Венедиктова пришла на одно из заседаний в часах Hublot, которые забыла задекларировать в последние отчетные годы. Хотя мы обратили внимание, что в 2016-м часы за более чем 10 000 евро таки были в декларациях. Затем она о них забыла официально, но по факту носила на руке", – написал Леменов.

Сама генпрокурор заказала в научно-экспертном институте экспертизу, которая подтвердила, что ее часы – подделка.

"Венедиктова побежала в научно-экспертный институт и решила "оформить" себе документ, подтверждающий статус подделки ценных швейцарских часов. Я, не долго ожидая, летом 2020 подал заявление о преступлении. Мне отказали в регистрации в ЕРДР. Мы подготовили заявление в суд. И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство", – рассказал Леменов.

Напомним, журналисты "Схем" заявили, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не внесла доплату за проживание на государственной даче в комплексе Пуща-Водица, несмотря на то, что аренда дома стоила в три раза дешевле рыночной.