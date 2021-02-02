ДБР порушило справу проти Венедіктової через годинники Hublot за 10 тис. євро

Генпрокурор не вказала годинник у декларації. Раніше експертиза підтвердила, що її годинник — підробка.

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальну справу проти генерального прокурора Ірини Венедіктової через елітні годинники Hublot за 10 тисяч євро, які вона не вказала в декларації.

Про це у своєму Facebook повідомив юрист Олександр Лемен.

"Любите luxury — любіть і контроль за собою, пані Генпрокурорко! За нашою заявою про злочин Ірини Венедіктової за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу ("незаконне використання посадовою особою товарних знаків тощо") таки відкрили провадження", — пояснив він .

Раніше активісти помітили на руці Венедіктової елітні годинники, яких не було вказано в декларації, хоча вона це робила раніше.

"Венедіктова прийшла на одне із засідань в годинах Hublot, які забула задекларувати в останні звітні роки. Хоча ми звернули увагу, що у 2016-му годинники за понад 10 000 євро таки були в деклараціях. Потім вона про них забула офіційно, але носила на руці", — написав Лемен.

Сама генпрокурорка замовила в науково-експертному інституті експертизу, що підтвердила, що її годинник — підробка.

"Венедіктова побігла в науково-експертний інститут і вирішила "оформити" собі документ, що підтверджує статус підробки цінних швейцарських годинників. Я, не довго чекаючи, влітку 2020 подав заяву про злочин. Мені відмовили в реєстрації в ЄРДР. Ми підготували заяву до суду. І служитель Феміди виніс рішення на нашу користь, зобов'язавши слідчих ДБР відкрити провадження", — розповів Лемен.

Нагадаємо: журналісти "Схем" заявили, що Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не внесла доплату за проживання на державній дачі в комплексі Пуща-Водиця, незважаючи на те, що оренда будинку коштувала в три рази дешевше за ринкову.