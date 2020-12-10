Венедиктова недоплатила за резиденцию в "Пуща-Водице", хоть и жила там по льготному тарифу – "Схемы"

По данным журналистов, генпрокурор ежемесячно недоплачивала по 150 тысяч гривен.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не внесла доплату за проживание на государственной даче в комплексе Пуща-Водица, несмотря на то, что аренда дома стоила в три раза дешевле рыночной.

Об этом сообщается в расследовании журналистов "Схем", проекта "Радио Свободы". В частности, сообщается, что генпрокурор проживала в доме площадью почти 700 квадратных метров и якобы платила за аренду 1 квадратного метра всего 95 гривен в месяц, при том, что по данным Госуправления делами, стоимость аренды квадратного метра в 2020 году составляет почти 320 гривен в месяц.

Таким образом, Венедиктова платила 64 000 гривен аренды за весь дом ежемесячно. Исходя из обычной стоимости такого жилья, подчеркивают журналисты, его арендатор должен был бы дополнительно доплачивать минимум 152 000 гривен в месяц.

[ + – ] "Схемы" / "Радио свобода"

В Офисе генпрокурора журналистам сообщили, что расчеты были правильными, и по их данным: "Никаких дополнительных доплат за проживание в государственной резиденции Венедиктова не осуществляла, поскольку арендная плата была уплачена в соответствии с расчетами в договоре о предоставлении в пользование госрезиденции".

"Месячная плата за пользование госрезиденцией полностью согласуется с арифметическими расчетами стоимости пользования 1 кв. м. имущества, предоставленного в пользование, и периода, в который Ирина Венедиктова пользовалась им", – рассказали журналистам в ГПУ.

Как сообщается в расследовании "Схем": "После обнародованных нами фактов к дому, где жила Венедиктова, начали приходить активисты – напомнить о важности раскрытия преступлений ее ведомством. Из-за этого, как вскоре расскажет сама генпрокурорка, она была вынуждена искать другое жилье". Собственно, после неоднократных визитов активистов генпрокурор и переехала на госдачу, на которой предоставляется охрана.

Напомним, Венедиктова переехала с семьей в государственную резиденцию в Пуща-Водице в июне 2020 года. Заселиться в указанный дом генпрокурору было разрешено отдельным постановлением Кабмина — которое, как сообщается в репортаже, было еще и секретным. Дача представляет собой двухэтажный особняк с личным озером на заднем дворе и теннисным кортом. В октябре этого года стало известно, что глава ГПУ выехала из резиденции.