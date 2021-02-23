ДБР повідомила про підозру податківцям, які нібито вивели 3 млн гривень з бюджету України

Слідчі припускають, що підозрювані незаконно повернули вже сплачені податки.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишнім співробітникам Фіскальної служби, яка нібито завдала бюджету України збитків на суму понад 3 мільйони гривень. Подробиці повідомила прес-служба відомства.

За даними слідства, співробітники Головного управління УКРІНФОРМ в Київській області у 2015-2019 роках незаконно повернули фізичним і юридичним особам кошти від сплати єдиного соціального внеску та податку на прибуток. Група складалася як з чииних, так і з колишніх посадових осіб.

22 лютого 2021 року ДБР вручила п'ятьом фігурантам розслідування підозри у перевищенні повноважень, службовій підробці та незаконних діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах з різними видами співучасті. Як підкреслила прес-служба, підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 10 років, їх також можуть позбавити права займати певні посади на термін до 3 років.

Наразі Головне слідче управління Бюро веде досудове розслідування у співпраці з оперативниками СБУ і Національної поліції, процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для фігурантів.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомив про затримання двох адвокатів, які нібито продавали посади в ДБР, користуючись впливом на конкурсну комісію. За даними слідства, підозрювані запропонували громадянину влаштувати його на роботу в державний орган за 15 тисяч доларів. Коли чоловік передав тисячу доларів, один з адвокатів повідомив про успішні переговори з членами комісії та зажадав залишок. Співробітники ДБР затримали підозрюваних після передачі другої частини грошей в одному з харківських ресторанів. Затриманим інкримінують шахрайство у великому розмірі та вже повідомили про підозру.

Писали також про те, що ДБР почало кримінальне провадження проти Генерального прокурора Ірини Венедиктової через годинники Hublot вартістю 10 тисяч євро, які з'явилися в її декларації. Після скандалу держслужбовець замовила в науково-експертному інституті експертизу, яка визнала її годинник підробкою. Тепер активісти змусили відкрити справу за ознаками незаконного використання товарних знаків посадовою особою.