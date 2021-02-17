В Харькове адвокаты якобы продавали "должности" в ГБР за $15 тысяч

Мошенники заверили гражданина, что якобы имеют влияние на членов конкурсной комиссии.

В Харькове правоохранители задержали двух адвокатов, которые якобы обещали устроить на работу в Государственное бюро расследований за вознаграждение в 15 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что адвокаты заявили гражданину, который хотел устроиться на работу в ГБР, в том, что имеют влияние на членов конкурсной комиссии.

Во время встречи с ним в одном из ресторанов Харькова, они пообещали, что в случае предоставления им 15 тысяч долларов, они передадут деньги члену этой комиссии. После этого мужчина передал адвокатам тысячу долларов.

Позже, один из адвокатов позвонил ему и сообщил, что вопрос о работе в Госбюро расследований решен положительно и необходимо передать вторую часть денег.

Сразу после получения средств обоих адвокатов задержали.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.3 ст.190 УК Украины).

Напомним, ранее стало известно, как в Луцке мужчина притворился продавцом "Эпицентра" и выманил 22 тысячи гривен у клиента, который планировал приобрести несколько телевизоров и холодильник. Аферист связался с покупателем по телефону и предложил товары по цене намного ниже рыночной. Получив от мужчины условленную сумму, фальшивый сотрудник гипермаркета тут же скрылся. В итоге суд учел, что обманутый украинец отказался от претензий, и назначил мошеннику 1,5 года лишения свободы условно.