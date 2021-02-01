В луцком "Эпицентре" мужчина притворился продавцом и обманул покупателя на 22 тысячи гривен

Аферист пообещал потенциальному покупателю продать холодильник и три телевизора по сниженной цене, однако, забрав деньги, скрылся в неизвестном направлении.

В Луцке мошенник, прикинувшись сотрудником гипермаркета "Эпицентр", обманул на 22 тысячи гривен мужчину, который хотел купить холодильник и три телевизора. Об этом рассказало издание V24 со ссылкой на решение местного суда.

Инцидент произошел еще в январе 2016 года. Аферист по телефону пообещал продать мужчине технику по цене, которая была ниже рыночной. Спустя несколько дней, когда они встретились в гипермаркете "Эпицентр", мошенник заявил пострадавшему, что якобы работает продавцом.

Покупатель отдал мужчине 22 тысячи гривен, после чего тот скрылся в неизвестном направлении.

Позже оказалось, что у афериста, родившегося в Черкасской области, ранее было 13 судимостей. Во время судебного заседания он полностью признал свою вину, однако, как сообщает издание V24, не компенсировал убытков.

Пострадавший же заявил, что у него нет никаких претензий к аферисту. Он не настаивал на судебном наказании. Суд назначил аферисту наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, однако изменил его на условное.

Напомним, ранее в Луцке мужчина вызвал полицию после того, как сотрудники супермаркета отказались его обслуживать без медицинской маски. Между ним и приехавшими на вызов патрульными началась драка, после которой заявителю выписали два штрафа: за нарушение карантина и за парковку на месте для людей с инвалидностью.