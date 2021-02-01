У луцькому "Епіцентрі" чоловік прикинувся продавцем і обдурив покупця на 22 тисячі гривень

Аферист пообіцяв потенційному покупцеві продати холодильник і три телевізори за зниженою ціною, проте, забравши гроші, зник у невідомому напрямку.

У Луцьку шахрай, прикинувшись співробітником гіпермаркету "Епіцентр", обдурив на 22 тисячі гривень чоловіка, який хотів купити холодильник і три телевізори. Про це розповіло видання V24 з посиланням на рішення місцевого суду.

Інцидент стався ще в січні 2016 року. Аферист по телефону пообіцяв продати чоловікові техніку за ціною, яка була нижчою за ринкову. Через кілька днів, коли вони зустрілися в гіпермаркеті "Епіцентр", шахрай заявив потерпілому, що нібито працює продавцем.

Покупець віддав чоловікові 22 тисячі гривень, після чого той зник у невідомому напрямку.

Пізніше виявилося, що у афериста, який народився в Черкаській області, раніше було 13 судимостей. Під час судового засідання він повністю визнав свою провину, проте, як повідомляє видання V24, не компенсував збитків.

Потерпілий заявив, що у нього немає ніяких претензій до афериста. Він не наполягав на судовому покарання. Суд призначив аферистові покарання у вигляді 1,5 років позбавлення волі, проте, змінив його на умовне.

Нагадаємо, раніше в Луцьку чоловік викликав поліцію після того, як співробітники супермаркету відмовилися його обслуговувати без медичної маски. Між ним і патрульними, які приїхали на виклик, почалася бійка, після якої заявнику виписали два штрафи: за порушення карантину і за паркування на місці для людей з інвалідністю.