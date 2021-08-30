Харківські чиновники привласнили 5 млн гривень пенсій жителів ОРДЛО, — СБУ

Злочинці міняли інформацію про виплати в базі даних та оформляли банківські карти, на які й отримували пенсії. Така схема діяла протягом кількох років.

У Харківській області чиновники пенсійного фонду і банку привласнили майже 5 мільйонів гривень, призначених для виплати пенсій жителям тимчасово непідконтрольних українській владі територій Донецької і Луганської областей. Схема, яку розкрили співробітники Служби безпеки України, діяла протягом кількох років. Про це в понеділок, 30 серпня, повідомляє пресслужба відомства.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За версією слідства, підозрювані вносили недостовірні дані в базу даних — міняли інформацію про виплати пенсій людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Після цього ділки оформляли банківські карти й отримували на них виплати.

"Усе це відбувалося без відома пенсіонерів, частина з яких, можливо, вже померла", — повідомили в СБУ.

У процесі обшуків силовики вилучили незаконно оформлені банківські карти і документи, які, за їхніми словами, доводять факт багатомільйонних шахрайських схем.

Двом особам правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) і ч 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в цьому році Державне бюро розслідувань повідомило про підозру податківцям, які, за версією слідства, вивели з бюджету майже 3 мільйонів гривень.

Також ми писали про те, як Держфіскальная служба провела обшуки в київських комунальних підприємствах у справі про несплату податків на суму понад 100 мільйонів гривень.