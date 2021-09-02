Обыски в мэрии Полтавы: СБУ разоблачила топ-чиновников на взятке (фото)

По информации правоохранителей, злоумышленники требовали $5 тысяч за выдачу разрешения на строительство. В случае отказа бизнесмену угрожали "проблемами".

СБУ сообщила о разоблачении чиновника одного из Управлений Полтавского горсовета и депутата городского совета на получении неправомерной выгоды. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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По данным следствия, подозреваемые пытались организовать схему поборов с местных бизнесменов во время выдачи разрешений на строительство и благоустройство в городе. Если предприниматели отказались давать взятку — им угрожали "проблемами" при ведении предпринимательской деятельности.

В СБУ утверждают, что подозреваемые чиновники требовали с предпринимателей по $5 тысяч за выдачу таких разрешений.

Депутата Полтавского горсовета задержали на горячем при получении второго транша "взятки". По факту организации незаконной схемы открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Если вина подозреваемых будет доказана — им грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать должности сроком на три года.

[ + – ] Обыски СБУ из-за взяток в Полтавском горсовете [ + – ] Обыски СБУ из-за взяток в Полтавском горсовете [ + – ] Обыски СБУ из-за взяток в Полтавском горсовете

Ранее Фокус рассказывал, что в мэрию Полтавы силовики пришли с обысками. Журналисты сообщали, что бойцы СБУ провели следственные действия в кабинетах мэра города Александра Мамая и главного архитектора Николая Шевелева. Топ-чиновников горсовета подозревают в получении взяток взамен на выдачу разрешительных документов.

Также Фокус сообщал, что СБУ поймала на взятках чиновников Торгово-промышленной палаты. По данным следствия, некоторые чиновники ТППУ за денежное вознаграждение легализировали иностранцев на территории Украины, выдавая им фиктивные приглашения для приезда в страну.