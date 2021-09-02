В мэрию Полтавы нагрянули с обысками: СМИ пишут о задержании депутата (видео)

Журналисты пишут, что главный архитектор Николай Шевелев через депутата Евгения Диканя "выбивал" $5 тыс. у предпринимателя за выдачу разрешительных документов.

В четверг, 2 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Полтавском городском совете, в частности в кабинетах мэра города Александра Мамая и главного архитектора Николая Шевелева. Об этом пишет местное издание "Полтавщина".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным журналистов, задержан председатель фракции "За будущее" в горсовете Евгений Дикань, а также фигурируют другие должностные лица, чьи имена пока неизвестны.

Если верить источникам издания, главный архитектор требовал у предпринимателя 5 тысяч долларов за выдачу разрешительных документов, а непосредственным вымогательством этих денег для Шевелева занимался Дикань.

По данным СМИ, глава фракции "За будущее" все еще находится на втором этаже горсовета и даже смог немного пообщаться с журналистами, рассказав им, что ему неизвестно о причинах задержания. Издание пишет, что одновременно со следственными действиями в горсовете правоохранители проводят обыски в ресторане Диканя "Болоньетта траттория".

СБУ пока никак официально не прокомментировала следственные действия.

Как сообщалось ранее, правоохранители сообщили о подозрении директору киевского коммунального предприятия (КП) "Центр организации дорожного движения" в служебной халатности. По версии следствия, действия мужчины привели к ущербу в размере 15 миллионов гривен, которые тот присвоил из бюджета на установке светофоров в столице.

Также правоохранители вручали подозрение руководству и сотрудникам Инспекции по парковке, которая подчиняется Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА. Незадолго до этого прошли обыски по факту вероятного присвоения средств при строительстве Подольского моста.