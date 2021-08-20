В Киеве директора коммунального предприятия подозревают в хищении 15 млн грн на светофорах

Следствие считает, что по вине директора коммунального предприятия, подрядчик присвоил себе деньги. Их перечислили на счета фиктивной фирмы

Правоохранители сообщили о подозрении директору коммунального предприятия (КП) Киева "Центр организации дорожного движения" в служебной халатности, которая повлекла присвоение 15 миллионов гривен из бюджета на установке светофоров в столице. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По версии следствия, в 2019 году между КП и предприятием-подрядчиком были заключены договоры по строительству светофорных объектов в Киеве на 20,3 миллионов гривен. Правоохранители утверждают, что подрядчик не полностью выполнил взятые на себя обязанности и сделал свою работу по завышенной стоимости, а полученные от КП более 15 миллионов гривен перечислил на счета, предположительно, фиктивных юридических лиц.

В рамках расследования в помещении "Центра организации дорожного движения", офисе предприятия-подрядчика и по месту жительства лиц, причастных к совершению возможного преступления, проводятся обыски.

"Сейчас директору коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, а директору подрядной организации в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", — сообщили в прокуратуре.

Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Что касается второй статьи, то там предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении руководству и сотрудникам Инспекции по парковке, которая подчиняется Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА. Перед этим были проведены обыски по факту возможного присвоения средств при строительстве Подольского моста.

Тем временем Совет национальной безопасности и обороны Украины пригласил мэра Киева Виталия Кличко на сегодняшнее заседание ведомства, однако глава города отказался его посетить, мотивировав это тем, что он находится в рабочей поездке в Черниговской области.