Виталия Кличко позвали на заседание СНБО

Мэр столицы не сможет посетить заседание, поскольку его уведомили за 2,5 часа до его начала, а он на данный момент находится в соседей области.

Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

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По словам киевского городского главы, ему позвонили из Офиса Президента и позвали поучаствовать в заседании СНБО сегодня, 20 августа. Однако, Кличко был вынужден отказаться, поскольку он "физически не сможет на нем присутствовать". Приглашение поступило всего за 2,5 часа до начала заседания Совета нацбезопасности.

Виталий Кличко уточнил, что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мосту он отправился на Черниговщину в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины.

Владимир Зеленский поручил провести заседание СНБО 20 августа еще неделю назад. Детали заседания официально не раскрыты, но, как сообщают СМИ, Совет нацбезопасности и обороны Украины может ввести новые санкции против иностранных граждан. При этом, по информации источников Обозревателя, вопрос смещения Виталия Кличко с должности председателя КГГА рассматриваться не будет. Напомним, Виталий Кличко занимает две должности — киевского городского главы и председателя КГГА.

Напомним, в последнее время отношения между Виталием Кличко и центральной властью весьма натянутые. Многочисленные обыски по разным вопросам в КГГА киевский мэр назвал попыткой уничтожить его репутацию. В том речь шла об остановке работы скандальной Инспекции по парковке. А установку на Аллее Небесной Сотни "советских декораций" градоначальник осудил и переложил вину за них на Офис президента.

О том, что Владимир Зеленский хочет получить власть в столице, устранив своего вероятного соперника на президентских выборах Виталия Кличко, Фокус писал еще весной в своем материале.