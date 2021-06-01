Бой с тенью. Почему в Офисе президента ищут варианты нейтрализации Виталия Кличко

Владимир Зеленский пытается получить власть в столице, на раннем этапе устранив своего возможного политического соперника на будущих президентских выборах — Виталия Кличко.

"У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения", — так о новом витке противостояния с президентом говорит мэр Киева Виталий Кличко.

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Нынешнее — второе большое по счету. Первое мы наблюдали в ­2019-м: после победы Владимира Зеленского на выборах глава его Офиса Андрей Богдан заявлял о необходимости разделения двух должностей — мэра и главы Киевской городской государственной администрации — и увольнения Виталия Кличко [исполнительная власть в городе принадлежит КГГА, но по традиции ее главой президент назначает избранного мэра столицы]. Более того, Кабмин Алексея Гончарука на одном из первых заседаний даже согласовал отставку. Причина, со слов Богдана: "Виталий Кличко — неэффективный руководитель города, он не может справиться со "смотрящими".

В результате был задержан первый заместитель мэра Николай Поворозник, заговорили о закрытии бизнес-проектов правой руки мэра Вадима Столара, а Кличко нашли замену. Руководить администрацией должен был Александр Ткаченко, экс-гендиректор медиахолдинга "1+1". Он даже подал декларацию для назначения на должность. Но в историю вмешался тогда еще малоизвестный помощник президента Андрей Ермак. Как нечужой человек в столице [ранее возглавлял Ассоциацию собственников малого бизнеса и малых архитектурных форм] он договорился с Кличко и его окружением, чтобы "зеленые" получили рычаги влияния в Киеве. Так, например, департамент благоустройства КГГА возглавил человек Ермака — Алексей Кулеба, который впоследствии стал первым замом Кличко. Сменились и кураторы: на смену Вадиму Столару [стал нардепом от ОПЗЖ] пришли кум Ермака Николай Тищенко и друг последнего — политик времен мэра Леонида Черновецкого Денис Комарницкий.

Однако перемирие длилось недолго — до осени 2020-го, когда Кличко в первом туре победил на местных выборах. Мэр отказался содействовать назначению секретарем Киевсовета человека Ермака, а "слугам" хотя и было отдано руководство некоторых профильных комиссий, в частности бюджетной, решать там они ничего не могли — большинство было у УДАРа. После Кличко стал публично выступать против политики центральной власти. Во время третьей волны ковида он потребовал от правительства ввести тотальный локдаун. В ответ услышал угрозу от премьера Дениса Шмыгаля об отставке, его также не поддержали коллеги из других городов. Единственным, на кого в этот момент мог рассчитывать Кличко, оказался Петр Порошенко.

Козырь Владимира Зеленского — отсутствие выразительной альтернативы. Из первого десятка политиков не вызывает неприятия у масс только Кличко

Разумеется, Банковая не могла не реагировать, и вскоре в адрес руководства столицы полетели обвинения в коррупции. В КГГА, коммунальных предприятиях и у друзей мэра провели более 60 обысков. В уголовных производствах речь идет об убытках на сумму более чем 43 млн грн. Представители СБУ даже едва не вломились в квартиру мэра, но после уточнили, что ошиблись адресом. Эксперты не сомневаются: на этот раз главный режиссер происходящего — Владимир Зеленский, решивший существенно ограничить нынешние и, главное, будущие возможности Виталия Кличко. "Меня ничего не связывает с господином мэром, кроме одного, глава КГГА — это моя вертикаль, и хочет он этого или не хочет, это так и есть", — говорит президент.

Кроме политической составляющей Банковую интересует экономическая. "Киев очень важен с точки зрения финансовых потоков, которые концентрируются в столице Украины. У команды Зеленского постоянно растут аппетиты, которые сложно удовлетворять в условиях сжимающейся экономики. Ермак и его ребята прекрасно знают, что и где есть в Киеве, чтобы не упустить лакомые куски из своих рук", — говорит Юрий Романенко, политический эксперт Украинского института будущего.

Разделяй и властвуй

Ныне в Офисе президента ищут варианты нейтрализации Виталия Кличко, думая о разделении полномочий мэра и главы КГГА. Но есть несколько проблем. Первая — в законе о столице четко не сказано, что так можно сделать. Уточнить этот момент можно было бы в новом документе, который уже проголосован в первом чтении, но до второго дело вряд ли дойдет — в свое время Александр Ткаченко писал его под себя, и он только расширяет полномочия главы КГГА. Вторая проблема — несколько решений Конституционного Суда (КС). В частности, в 2003 году КС истолковал 118-ю статью Конституции и четко определил: президент обязан назначать на должность главы КГГА избранного киевлянами мэра.

"Могу объяснить, почему мэр автоматически возглавляет КГГА. Потому что, исходя из полномочий главы КГГА, 70% — это вопросы киевской городской громады и только 30% — государства", — говорит Дмитрий Белоцерковец, депутат Киевсовета от УДАРа. С 2019 года в КС находится еще одно представление 51 нардепа по этому вопросу, решения суда пока нет.

Важно

"Месть за амбиции": почему Зеленский воюет с Кличко и чем это закончится

Несмотря на все "но", ОП все же может пойти по пути Виктора Януковича, который назначил главой КГГА Александра Попова при избранном мэре Леониде Черновецком. Кстати, именно борьба с коррупцией в команде Черновецкого позволила Януковичу легитимизировать свое решение в глазах киевлян. Более того, кандидаты на пост главы КГГА известны, в их числе снова министр культуры Александр Ткаченко, а также Алексей Кулеба. Но проблема в том, что Кличко не Черновецкий и вряд ли будет молчать.

Репутация Кличко

Эксперты отмечают положительную репутацию киевского градоначальника.

"Многие киевляне все еще видят в нем боксера-чемпиона со связями", — говорит Фокусу Ярослав Макитра, эксперт Института социальных технологий "Социополис". Связи, в первую очередь не в спорте, а в политике, не могут не раздражать президента. Например, его беспокоит, что мэра консультирует американский политтехнолог Джордж Бирнбаум, ранее работавший с известными политиками США. Именно он во время короткого и насыщенного визита госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд помог Кличко встретиться с ними дважды — сначала в отеле Hyatt, затем в посольстве.

[ + – ] УДАРНЫЙ КАНДИДАТ. По оценкам экспертов, Кличко почти наверняка замахнется на должность президента в 2024 году

"Слабая сторона Кличко-мэра — хозяйственная деятельность, — продолжает Макитра. — За семь лет не построено ни одной станции метро, слышны скандалы с мостами и развязками. Даже в масштабах Украины видно, что в других городах куда более заметны инфраструктурные изменения, чем в Киеве. Кроме того, вопросы теплопоставок, ценообразования, выделения земельных участков под строительство открыто не обсуждаются с киевлянами. Но лично Кличко не воспринимается избирателями как причастный к коррупционным схемам политик, поэтому удары приходятся не по нему, а по его окружению. И это довольно грамотная тактика". Так, глава исполнительного комитета партии УДАР Артур Палатный фигурирует в деле крышевания легального и нелегального бизнеса, получения процентов от работы департаментов местной власти, коммунальных предприятий, а также торговых точек в переходах и крупных столичных рынков.

"С одной стороны, власть демонстрирует, что есть большие проблемы в управлении городом, близких мэру людей правоохранители обвиняют в коррупции. С другой — Кличко сложно связать происходящее со своей политической карьерой — лично против него ничего нет. Но это такое завуалированное давление и подкоп через окружение в расчете на то, что рейтинг мэра упадет, а его политические амбиции исчезнут", — уверен Ярослав Макитра.

С прицелом на президентство

"Чтобы положить конец всяким попыткам расправиться со мной как с возможным кандидатом, хочу заявить: я баллотируюсь в президенты", — сказал Виталий Кличко. Правда, эти слова прозвучали не в 2021-м, а восьмью годами ранее, когда нынешний мэр Киева был народным депутатом и главой фракции УДАР в парламенте. Но ни в 2014 году, ни в 2019-м участником президентской гонки он так и не стал. После Майдана на встрече в Вене с олигархом Дмитрием Фирташем и Петром Порошенко Кличко уступил президентство последнему, согласившись на должность мэра столицы. Тогда же он толерантно отнесся к появлению "смотрящих" от будущего главы государства в лице Вадима Столара и Игоря Кононенко.

Кроме политической составля­ющей Банковую интересует экономическая: важно взять под контроль финансовые потоки столицы

Теперь же, по оценкам опрошенных Фокусом политических экспертов, Кличко почти наверняка замахнется на должность президента. Тем более что он этого и не скрывает, хотя акцентирует, что до выборов еще три года, многое может поменяться, а президентство не привилегии, а испытание. Прямого ответа на вопрос о возможном втором сроке избегает и Зеленский: дескать, рано об этом говорить, но решение будет зависеть от отношения к нему в обществе.

"Козырь Владимира Зеленского — отсутствие выразительной альтернативы. Первый десяток политиков проигрывает нынешнему президенту по уровням доверия и симпатии. У каждого есть ядерный электорат, но его недостаточно, чтобы победить Зеленского. Из небольшого количества политиков, которые не вызывают неприятия в широких массах, — Кличко, — говорит Вадим Васютинский, президент Ассоциации политических психологов Украины. — Можно сомневаться, подходит ли он по интеллектуальному потенциалу и самостоятельности на роль главы Киева, а тем более — президента страны, но граждане этого не замечают, для них он авторитет". При этом эксперт уверен, что если бы выборы состоялись сейчас, то Кличко было бы трудно победить Зеленского, хотя это возможно.

"Если вокруг Кличко объединятся политики уровня Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, тогда мечта станет реальностью. Но политики старой формации должны очень захотеть завалить Зеленского, понимая, что им самим президентами не стать", — считает Васютинский.

Кличко может повысить градус конфликта с главой государства, играя на том, что при хозяйственных проблемах города у него есть мандат от киевлян оппонировать Зеленскому и со временем стать его полноценным конкурентом. Конечно, для этого необходима не только политическая поддержка, но финансовые, медийные, организационные ресурсы. Но у Кличко есть потенциал. В отличие от Зеленского, он без малого 20 лет в большой политике, хотя в свое время ушел из парламента.

"Это был шаг назад с возможностью сделать два шага вперед. Столица для него — серьезный плацдарм, чтобы продолжать рост", — уверен Ярослав Макитра.

"Я бы посоветовал Кличко активнее заявить о себе. Независимо от того, справедливы ли преследования его команды, он должен выразить свое недовольство. Тогда чаша весов склонится в его пользу", — продолжает Вадим Васютинский. Если же Кличко пойдет на мировую с президентом, то он потеряет шансы когда-либо бороться с ним на равных.

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При этом у Зеленского тоже есть большие шансы превзойти Кличко.

Во-первых, он президент, за которого проголосовали 70% избирателей, пришедших на выборы, и симпатии к нему сохраняются.

Во-вторых, спустя два года он остается лидером, контролирующим Кабмин и фракцию "Слуги народа" в парламенте.

В-третьих, история уже знает случаи, когда президентские амбиции мэров так и не были реализованы именно из-за конфликта с центральной властью. Так про­изошло с городским головой Львова Андреем Садовым.