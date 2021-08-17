"Я не дам уничтожить свою репутацию". Кличко отреагировал на обыски в КГГА (видео)

Киевский городской голова считает, что цель обысков в департаментах КГГА — опорочить его и сместить с должности.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на своей странице в Facebook на обыски в Департаменте транспорта и инфраструктуры КГГА, связанные с работой Инспекции по парковке и строительством Подольского моста.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его мнению, "сценарий, отрабатываемый на киевской власти", – опасный прецедент для всей Украины.

"Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, являются политически мотивированным давлением на киевскую власть и направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично", – заявил он.

Киевский городской голова считает, что делается это с одной целью — опорочить его репутацию, чтобы назначить главой КГГА "залетного ставленника".

Что касается обвинений и "назначения" виноватых, продолжил Кличко, человек не считается виноватым в преступлении, пока его вина не будет доказана в законном порядке приговором суда, вступившим в законную силу.

"Сейчас кричат о подозрениях и нарушениях, а потом все лопнет как мыльный пузырь. Городская власть, несмотря на все препятствия, продолжит ремонт дорог, объектов социальной инфраструктуры, строительство Подольского моста, хотя его пытаются заблокировать многочисленными обысками", – отметил он.

Также Кличко заявил о необходимости возобновления работы киевской Инспекции по парковке.

"Которую сейчас практически заблокировали. (Наша цель. – Ред.) – не допустить беспорядка с парковкой на тротуарах и обочинах дорог. Информация касаемо деятельности инспекции в открытом доступе и киевляне могут с ней ознакомиться", – добавил киевский градоначальник.

Виталий Кличко пообещал и дальше изменять как Киев, так и всю Украину.

"Я не дам уничтожить свою репутацию и дело, которым занимаюсь много лет", – подытожил он.

[ + – ] Выступление Виталия Кличко

Напомним, МВД совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении руководству и ряду сотрудников Инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА, в связи с чем эвакуация автомобилей в столице не осуществляется.

Также известно, что были проведены обыски по факту возможного присвоения средств территориальной общины Киева и служебной халатности при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр.