"Я не дозволю знищити свою репутацію". Кличко відреагував на обшуки в КМДА (відео)

Київський міський голова вважає, що мета обшуків у департаментах КМДА — зганьбити його і змістити з посади.

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на своїй сторінці у Facebook на обшуки в Департаменті транспорту й інфраструктури КМДА, пов'язані з роботою Інспекції з паркування та будівництвом Подільського моста.

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На його думку, "сценарій, що відпрацьовується на київській владі", — небезпечний прецедент для всієї України.

"Масові обшуки, які паралізують роботу комунальних підприємств та структурних підрозділів міської влади, є політично мотивованим тиском на київську владу й спрямовані на дискредитацію столичної влади та мене особисто", — заявив він.

Київський міський голова вважає, що робиться це з однією метою — зганьбити його репутацію, щоб призначити главою КМДА "залітного ставленика".

Що стосується звинувачень і "призначення" винних, продовжив Кличко, людина не вважається винною у злочині, доки її вина не буде доведена в законному порядку вироком суду, що набрав законної чинності.

"Зараз кричать про підозри і порушення, а потім все лопне як мильна бульбашка. Міська влада, незважаючи на всі перешкоди, продовжить ремонт доріг, об'єктів соціальної інфраструктури, будівництво Подільського моста, хоча його намагаються заблокувати численними обшуками", — зазначив він.

Також Кличко заявив про необхідність відновлення роботи київської Інспекції з паркування.

"Яку зараз практично заблокували. (Наша мета. — Ред.) — не допустити безладу з паркуванням на тротуарах та узбіччях доріг. Інформація стосовно діяльності інспекції у відкритому доступі й кияни можуть з нею ознайомитися", — додав київський градоначальник.

Віталій Кличко пообіцяв і далі змінювати як Київ, так і всю Україну.

"Я не дозволю знищити свою репутацію і справу, якою займаюся багато років", — підсумував він.

[ + – ] Виступ Віталія Кличка

Нагадаємо, МВС спільно з Генпрокуратурою повідомили про підозру керівництву і низці співробітників Інспекції з паркування, підпорядкованої Департаменту транспорту й інфраструктури КМДА, у зв'язку з чим евакуація автомобілів у столиці не здійснюється.

Також відомо, що були проведені обшуки за фактом можливого привласнення коштів територіальної громади Києва та службової недбалості в процесі будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.