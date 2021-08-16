Евакуатори не працюють, водії паркуються де завгодно: в Києві "обезголовили" Інспекцію з паркування

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, інспекція "паралізована" у зв'язку з підозрами з боку силовиків на адресу її керівництва.

МВС спільно з Генпрокуратурою повідомили про підозру керівництву та низці співробітників Інспекції з паркування, підпорядкованої Департаменту транспорту і інфраструктури КМДА, пише у своєму Telegram-каналі заступник голови КМДА Костянтин Усов.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За інформацією чиновника, розслідування стосується подій 2019-2020 років. Згідно з відкритими слідством документам, Нацполіція України перевіряє факти нібито перевищення службового становища керівництвом Інспекції в цей період часу.

Усов пише, що Інспекція наразі "обезголовлена ​​та практично паралізована".

"Сервери і робочі станції Інспекції видалені, евакуація автомобілів, які істотно перешкоджають дорожньому руху, не здійснюється. Водії безкарно паркуються на тротуарах, смугах громадського транспорту", — перерахував заступник голови КМДА.

При цьому, Костянтин Усов запевнив, що КМДА діє за принципом повної готовності до співпраці з правоохоронцями.

[ + – ] Повідомлення Костянтина Усова

Нагадаємо, 1 липня в Києві встановлені нові тарифи на парковку автомобілів у центрі та поблизу центру міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг і вулиць.

21 липня в додатку "Київ Цифровий" були оновлені сервіси оплати парковки і штрафів.

А 28 липня начальник Інспекції з паркування Київської міської державної адміністрації Дмитро Рахматуллін заявив, що в Києві можуть скасувати безкоштовну парковку в дворах і почати стягувати за це плату.