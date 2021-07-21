У додатку "Київ Цифровий" оновили сервіси оплати парковки та штрафів

Карта паркінгів у додатку тепер завжди актуальна, вона оновлюється щогодини.

Стала доступною для завантаження нова версія (iOS і Android) міського мобільного додатка "Київ Цифровий". У КМДА стверджують, що "відтепер водії можуть оплачувати парковку і штрафи зручніше".

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Нова функціональність відповідає правилам паркування, встановленим Кабміном, та інтегрується з міською системою штрафування за неоплачену парковку.

Як оплатити парковку в додатку "Київ Цифровий"

Тепер карта паркінгів у додатку оновлюється щогодини, щоб надавати водіям актуальну інформацію. Карта інтегрується з інформаційно-аналітичною системою "Майно". Зараз на ній представлені муніципальні, приватні та перехоплювальні паркінги. Водій може переглянути інформацію про всі паркінги й оплатити парковку на тих, що належать комунальному підприємству "Київтранспарксервіс".

Як сплатити штрафи в додатку "Київ Цифровий"

Функціонал сплати штрафів розширили. Тепер у додатку водії можуть подивитися, у чому саме полягає порушення, доказову базу та завантажити квитанцію для оплати. Якщо виникне необхідність оскаржити штраф або довести його сплату, необхідні документи будуть у користувача в телефоні.

Користувачі програми можуть отримувати повідомлення про нові штрафи та заплатити в самому додатку.

Раніше Фокус писав, що Київ із 14 липня повністю відмовився від паперових квитків у транспорті, і розповідав, як тепер потрібно платити за проїзд.