В приложении "Киев Цифровой" обновили сервисы оплаты парковки и штрафов

Карта паркингов в приложении теперь всегда актуальная, она обновляется каждый час.

Стала доступной для загрузки новая версия (iOS и Android) городского мобильного приложения "Киев Цифровой". В КГГА утверждают, что "отныне водители могут оплачивать парковку и штрафы удобнее".

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Новая функциональность соответствует правилам парковки, установленным Кабмином, и интегрируется с городской системой штрафования за неоплаченную парковку.

Как оплатить парковку в приложении "Киев Цифровой"

Теперь карта паркингов в приложении обновляется каждый час, чтобы предоставлять водителям актуальную информацию. Карта интегрируется с информационно-аналитической системой "Имущество". Сейчас на ней представлены муниципальные, частные и перехватывающие паркинги. Водитель может просмотреть информацию обо всех паркингах и оплатить парковку на принадлежащих коммунальному предприятию "Киевтранспарксервис".

Как оплатить штрафы в приложении "Киев Цифровой"

Функционал уплаты штрафов расширили. Теперь в приложении водители могут посмотреть, в чем именно состоит нарушение, доказательную базу и загрузить квитанцию ​​для оплаты. Если возникнет необходимость обжаловать штраф или доказать его уплату, необходимые документы будут у пользователя в телефоне.

Пользователи приложения могут получать уведомления о новых штрафах и заплатить в самом приложении.

Ранее Фокус писал, что Киев с 14 июля полностью отказался от бумажных билетов в транспорте, и рассказывал, как теперь нужно платить за проезд.