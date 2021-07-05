Киев с 14 июля полностью отказывается от бумажных билетов в транспорте: как теперь платить

Штраф за неоплаченный проезд в столичном общественном транспорте вырос до 160 грн.

Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные билеты на проезд в коммунальном общественном транспорте. С 14 июля окончательного выйдут из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести до 1 июля у кондукторов, говорится в сообщении Киевской горадминистрации (КГГА).

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Чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет.

В Киеве QR-билет для проезда в общественном транспорте можно приобрести в:

T-киосках;

терминалах самообслуживания е-билета;

терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении "Киев цифровой".

В КГГА объяснили, что бумажные билеты не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы, и возмещать перевозчикам их реальные расходы.

1 июля в столице начался последний этап отказа от бумажных проездных документов. При этом льготные категории населения продолжат пользоваться своими льготами.

Первым на e-билет перешел фуникулер – с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинской линии скоростного трамвая, а 1 ноября – на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.

Контролеры-кассиры (кондукторы), работавшие ранее в транспорте, получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Все, кто не решил уволиться, получили выходное пособие.

Отметим, что штраф за неоплаченный проезд в столичном общественном транспорте увеличен до 160 грн.

Напомним, впервые о том, что из киевских трамваев и троллейбусов исчезнут кондукторы, было заявлено в феврале 2011 года.

В сентября 2019-го говорилось, что в Киеве расплатиться за проезд можно будет только с помощью Е-билета, а "Киевпастранс" уволит 1088 кондукторов в связи с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда. Дату ввода этой системы потом неоднократно переносили.

Фокус рассказывал, как будет работать е-билет на все виды транспорта.