Киев с 14 июля полностью отказывается от бумажных билетов в транспорте: как теперь платить
Штраф за неоплаченный проезд в столичном общественном транспорте вырос до 160 грн.
Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные билеты на проезд в коммунальном общественном транспорте. С 14 июля окончательного выйдут из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести до 1 июля у кондукторов, говорится в сообщении Киевской горадминистрации (КГГА).
Чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет.
В Киеве QR-билет для проезда в общественном транспорте можно приобрести в:
- T-киосках;
- терминалах самообслуживания е-билета;
- терминалах Easy Pay;
- на станциях Киевского метрополитена;
- в приложении "Киев цифровой".
В КГГА объяснили, что бумажные билеты не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы, и возмещать перевозчикам их реальные расходы.
1 июля в столице начался последний этап отказа от бумажных проездных документов. При этом льготные категории населения продолжат пользоваться своими льготами.
Первым на e-билет перешел фуникулер – с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинской линии скоростного трамвая, а 1 ноября – на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.
Контролеры-кассиры (кондукторы), работавшие ранее в транспорте, получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Все, кто не решил уволиться, получили выходное пособие.
Отметим, что штраф за неоплаченный проезд в столичном общественном транспорте увеличен до 160 грн.
Напомним, впервые о том, что из киевских трамваев и троллейбусов исчезнут кондукторы, было заявлено в феврале 2011 года.
В сентября 2019-го говорилось, что в Киеве расплатиться за проезд можно будет только с помощью Е-билета, а "Киевпастранс" уволит 1088 кондукторов в связи с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда. Дату ввода этой системы потом неоднократно переносили.
Фокус рассказывал, как будет работать е-билет на все виды транспорта.