Київ з 14 липня повністю відмовляється від паперових квитків у транспорті: як тепер платити

Штраф за неоплачений проїзд у столичному громадському транспорті зріс до 160 грн.

Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові квитки на проїзд у комунальному громадському транспорті. З 14 липня остаточно вийдуть з обігу талони на проїзд, які можна було придбати до 1 липня в кондукторів, йдеться в повідомленні Київської міськадміністрації (КМДА).

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Щоб скористатися громадським транспортом, можна придбати транспортну карту або купити QR-квиток.

У Києві QR-квиток для проїзду в громадському транспорті можна придбати в:

T-кіосках;

терміналах самообслуговування е-квитка;

терміналах Easy Pay;

на станціях Київського метрополітену;

у додатку "Київ цифровий".

У КМДА пояснили, що паперові квитки не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті. Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, у тому числі тих, які мають пільги, і відшкодовувати перевізникам їх реальні витрати.

1 липня в столиці розпочався останній етап відмови від паперових проїзних документів. При цьому пільгові категорії населення продовжать користуватися своїми пільгами.

Першим на e-квиток перейшов фунікулер — з 14 вересня 2020 року. З 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамвая, а 1 листопада — на міській електричці. З 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.

Контролери-касири (кондуктори), які працювали раніше в транспорті, отримали пропозицію перейти на посаду контролера, або інші вільні вакансії на підприємстві. Усі, хто не вирішив звільнитися, отримали вихідну допомогу.

Зазначимо, що штраф за неоплачений проїзд у столичному громадському транспорті збільшено до 160 грн.

Нагадаємо, вперше про те, що з київських трамваїв і тролейбусів зникнуть кондуктори, було заявлено в лютому 2011 року.

У вересні 2019-го говорилося, що в Києві розплатитися за проїзд можна буде тільки за допомогою Е-квитка, а "Київпастранс" звільнить 1088 кондукторів у звʼязку з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду. Дату введення цієї системи потім неодноразово переносили.

Фокус розповідав, як буде працювати е-квиток на всі види транспорту.