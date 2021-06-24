Від літака до таксі: як працюватиме е-квиток на всі види транспорту

В Україні активно впроваджують системи безконтактної оплати проїзду, а також електронні квитки.

Уряд запропонував прирівняти електронні квитки на автомобільний і міський електротранспорт до паперових.

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Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Під час засідання схвалили законопроект, який затверджує форму, реквізити і відомості, які повинен містити е-квиток. Це створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду та дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті", — написав політик.

Фокус розповість, як саме будуть функціонувати квитки, і для яких ще видів транспорту вони будуть використовуватися.

Що таке електронний квиток?

"Електронний квиток — це електронний проїзний документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, враховуючи обов'язкові реквізити і відомості, що після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на отримання послуг із перевезення пасажира та багажу", — йдеться в законопроекті.

Наразі, е-квиток — це, по суті, можливість заплатити за проїзд будь-яким електронним способом. Оплату приймають спеціальні пристрої — валідатори, які повинні бути встановлені у всіх муніципальних транспортних засобах. Наприклад, у Маріуполі вже запущена для тестування система SmartTicketCity, коли можна заплатити за проїзд у міському транспорті за допомогою телефону або смарт-годинників.

"Е-квиток діятиме на зразок smart card, якою, як і "Картою киянина", можна оплатити проїзд у Києві, на державному рівні. Тепер цим же квитком можна буде заплатити на рівні "Укрзалізниці", далі — Аероекспрес, а потім — на рівні деяких авіакомпаній", — пояснила радниця міністра інфраструктури Яніка Мерило.

Однак чиновники обіцяють створити спеціальний додаток, щоб пасажирам не довелося купувати смарт-карти або роздруковувати QR-квитки. Купуючи квиток, людина буде отримувати QR-код у мобільному додатку, який буде прийматися в різних видах транспорту — варто лише відсканувати його, піднісши телефон до валідатора.

Навіщо потрібен е-квиток?

За словами чиновників, він має низку переваг, таких як:

Підвищення ефективності громадського транспорту й оптимізації руху. Зростання комфорту міської інфраструктури та якості послуг громадського транспорту. Повна прозорість для перевізників. Безготівкова оплата. Безконтактний спосіб купівлі та контролю оплати проїзду (транспорт хочуть обладнати спеціальними пристроями, що зчитують, — валідаторами). Можливість здійснювати пересадки з одного виду транспорту на інший за одним квитком. Купувати е-квитки можна безпосередньо перед виїздом.

У Мінінфраструктури також повідомили, що електронні квитки будуть продаватися авіакомпаніями, автоперевізниками, ЖД-перевізниками і навіть службами таксі. Що стосується так званих "маршруток", — сервіси, які надаються низкою приватних компаній, то вони теж зможуть підключитися до системи SmartTicketCity, якщо захочуть.

Де можна купити електронний квиток?

Наразі, е-квитки для подорожей поїздами далекого прямування "Укрзалізниці", авіаквитки від "Скай Ап", а також квитки для оплати проїзду на автотранспорті компанії "Гюнсел" можна придбати на сайті smartticket.gov.ua. У майбутньому покупки можна буде здійснювати і через додаток "Дія".

Що таке єдиний е-квиток?

Уперше електронний квиток для всіх видів міського транспорту був презентований Міністерством інфраструктури на початку квітня 2021 року. Міністерство тоді підкреслило, що перед ним стоїть завдання "ввести єдиний муніципальний процесинг шляхом створення єдиного електронного проїзного квитка, яким можна зручно розраховуватися в тролейбусі, трамваї, автобусі або в іншому громадському транспорті".

Передбачається, що за одним квитком можна проїхати на різних видах транспорту, здійснюючи пересадки. Введення єдиних е-квитків передбачається для всіх видів транспорту, не тільки для муніципального. Так, за одним квитком ви зможете проїхати на поїзді з Києва до Одеси, а потім, вже в Одесі, на автобусі.

"Наприклад, я хочу приїхати з аеропорту в центр Києва. Через сайт я зможу купити квиток і на Аероекспрес, і на метро, ​​і на міський транспорт. Це буде одна система", — розповіла Мерило.

Раніше ми повідомляли про те, що в КМДА знову перенесли терміни впровадження електронного квитка в маршрутках.