От самолета до такси: как будет работать е-билет на все виды транспорта

В Украине активно внедряют системы бесконтактной оплаты проезда, а также электронные билеты.

Правительство предложило приравнять электронные билеты на автомобильный и городской электротранспорт к бумажным.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Во время заседания одобрили законопроект, который утверждает форму, реквизиты и сведения, которые должен содержать е-билет. Это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе", — написал политик.

Фокус расскажет, как именно будут функционировать билеты, и для каких еще видов транспорта они будут использоваться.

Что такое электронный билет?

"Электронный билет — это электронный проездной документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты и сведения, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение услуг по перевозке пассажира и багажа", — говорится в законопроекте.

На данный момент, е-билет — это, по сути, возможность заплатить за проезд любым электронным способом. Оплату принимают специальные устройства — валидаторы, которые должны быть установлены во всех муниципальных транспортных средствах. Например, в Мариуполе уже запущена для тестирования система SmartTicketCity, когда можно заплатить за проезд в городском транспорте при помощи телефона или смарт-часов.

"Е-билет будет действовать наподобие smart card, которой, как и "Картой киевлянина", можно оплатить проезд в Киеве, на государственном уровне. Теперь этим же билетом можно будет заплатить на уровне "Укрзализныци", далее — аэроэкспресса, а затем — на уровне некоторых авиакомпаний", — пояснила советник министра инфраструктуры Яника Мерило.

Однако чиновники обещают создать специальное приложение, чтобы пассажирам не пришлось покупать смарт-карты или распечатывать QR-билеты. Покупая билет, человек будет получать QR-код в мобильном приложении, которое будет приниматься в различных видах транспорта — стоит лишь отсканировать его, поднеся телефон к валидатору.

Зачем нужен е-билет?

По словам чиновников, он имеет ряд преимуществ, таких как:

повышение эффективности общественного транспорта и оптимизации движения; рост комфорта городской инфраструктуры и качества услуг общественного транспорта; полная прозрачность для перевозчиков; безналичная оплата; бесконтактный способ приобретения и контроля оплаты проезда (транспорт хотят оснастить специальными считывающими устройствами — валидаторами); возможность совершать пересадки с одного вида транспорта на другой по одному билету; покупать е-билеты можно непосредственно перед выездом.

В Мининфраструктуры также сообщили, что электронные билеты будут продаваться авиакомпаниями, автоперевозчиками, ЖД-перевозчиками и даже службами такси. Что касается так называемых "маршруток", — сервиса, предоставляемого рядом частных компаний, то они тоже смогут подключиться к системе SmartTicketCity, если захотят.

Где можно купить электронный билет?

На данный момент, е-билеты для путешествий поездами дальнего следования "Укрзализныци", авиабилеты от "Скай Ап", а также билеты для оплаты проезда на автотранспорте компании "Гюнсел" можно приобрести на сайте smartticket.gov.ua. В будущем покупки можно будет совершать и через приложение "Дія".

Что такое единый е-билет?

Впервые электронный билет для всех видов городского транспорта был презентован Министерством инфраструктуры в начале апреля 2021 года. Министерство тогда подчеркнуло, что перед ним стоит задача "ввести единый муниципальный процессинг путем создания единого электронного проездного билета, которым можно удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или в другом общественном транспорте".

Предполагается, что по одному билету можно проехать на разных видах транспорта, совершая пересадки. Введение единых е-билетов предполагается для всех видов транспорта, не только для муниципального. Так, по одному билету вы сможете проехать на поезде из Киева в Одессу, а затем, уже в Одессе, на автобусе.

"Например, я хочу приехать из аэропорта в центр Киева. Через сайт я смогу купить билет и на Аэроэкспресс, и на метро, ​​и на городской транспорт. Это будет одна система", — рассказала Мерило.

Ранее мы сообщали о том, что в КГГА снова перенесли сроки внедрения электронного билета в маршрутках