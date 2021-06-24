От самолета до такси: как будет работать е-билет на все виды транспорта
В Украине активно внедряют системы бесконтактной оплаты проезда, а также электронные билеты.
Правительство предложило приравнять электронные билеты на автомобильный и городской электротранспорт к бумажным.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Во время заседания одобрили законопроект, который утверждает форму, реквизиты и сведения, которые должен содержать е-билет. Это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе", — написал политик.
Фокус расскажет, как именно будут функционировать билеты, и для каких еще видов транспорта они будут использоваться.
Что такое электронный билет?
"Электронный билет — это электронный проездной документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты и сведения, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение услуг по перевозке пассажира и багажа", — говорится в законопроекте.
На данный момент, е-билет — это, по сути, возможность заплатить за проезд любым электронным способом. Оплату принимают специальные устройства — валидаторы, которые должны быть установлены во всех муниципальных транспортных средствах. Например, в Мариуполе уже запущена для тестирования система SmartTicketCity, когда можно заплатить за проезд в городском транспорте при помощи телефона или смарт-часов.
"Е-билет будет действовать наподобие smart card, которой, как и "Картой киевлянина", можно оплатить проезд в Киеве, на государственном уровне. Теперь этим же билетом можно будет заплатить на уровне "Укрзализныци", далее — аэроэкспресса, а затем — на уровне некоторых авиакомпаний", — пояснила советник министра инфраструктуры Яника Мерило.
Однако чиновники обещают создать специальное приложение, чтобы пассажирам не пришлось покупать смарт-карты или распечатывать QR-билеты. Покупая билет, человек будет получать QR-код в мобильном приложении, которое будет приниматься в различных видах транспорта — стоит лишь отсканировать его, поднеся телефон к валидатору.
Зачем нужен е-билет?
По словам чиновников, он имеет ряд преимуществ, таких как:
- повышение эффективности общественного транспорта и оптимизации движения;
- рост комфорта городской инфраструктуры и качества услуг общественного транспорта;
- полная прозрачность для перевозчиков;
- безналичная оплата;
- бесконтактный способ приобретения и контроля оплаты проезда (транспорт хотят оснастить специальными считывающими устройствами — валидаторами);
- возможность совершать пересадки с одного вида транспорта на другой по одному билету;
- покупать е-билеты можно непосредственно перед выездом.
В Мининфраструктуры также сообщили, что электронные билеты будут продаваться авиакомпаниями, автоперевозчиками, ЖД-перевозчиками и даже службами такси. Что касается так называемых "маршруток", — сервиса, предоставляемого рядом частных компаний, то они тоже смогут подключиться к системе SmartTicketCity, если захотят.
Где можно купить электронный билет?
На данный момент, е-билеты для путешествий поездами дальнего следования "Укрзализныци", авиабилеты от "Скай Ап", а также билеты для оплаты проезда на автотранспорте компании "Гюнсел" можно приобрести на сайте smartticket.gov.ua. В будущем покупки можно будет совершать и через приложение "Дія".
Что такое единый е-билет?
Впервые электронный билет для всех видов городского транспорта был презентован Министерством инфраструктуры в начале апреля 2021 года. Министерство тогда подчеркнуло, что перед ним стоит задача "ввести единый муниципальный процессинг путем создания единого электронного проездного билета, которым можно удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или в другом общественном транспорте".
Предполагается, что по одному билету можно проехать на разных видах транспорта, совершая пересадки. Введение единых е-билетов предполагается для всех видов транспорта, не только для муниципального. Так, по одному билету вы сможете проехать на поезде из Киева в Одессу, а затем, уже в Одессе, на автобусе.
"Например, я хочу приехать из аэропорта в центр Киева. Через сайт я смогу купить билет и на Аэроэкспресс, и на метро, и на городской транспорт. Это будет одна система", — рассказала Мерило.
Ранее мы сообщали о том, что в КГГА снова перенесли сроки внедрения электронного билета в маршрутках