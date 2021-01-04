Еще на полгода. В КГГА снова перенесли сроки внедрения электронного билета в маршрутках

По предыдущим планам единый электронный билет должен был заработать уже с 1 января 2021.

Новое распоряжение Киевская городская государственная администрация приняла за день до Нового года – 30 декабря, сообщается на сайте КГГА.

Теперь городские власти планируют внедрить электронный билет до 30 июня 2021 года. Распоряжение №2079 опубликовали на сайте КГГА.

О причинах такого распоряжения информации нет. Но ранее компании-перевозчики заявляли, что им нужно больше времени для закупок валидаторов.

В постановлении меняют формулировку в некоторых пунктах распоряжения от 2018 года. Слова и цифры "до 31 декабря 2020" меняют на "30 июня 2021".

Внедрение единого электронного билета должен произойти во всех транспортных компаниях независимо от формы собственности.

Внедрение единого электронного билета постоянно переносится. Распоряжение Департамента транспортной инфраструктуры было принято еще в 2018 году. С тех пор систему так и не внедрили.

Напомним, что после локдауна стоимость проезда в киевских маршрутках может подорожать до 15 гривен.

Также по словам министра инфраструктуры Криклия, в Киеве запускают единый билет между киевским метрополитеном и "Укрзализныцей". В дальнейшем количество подключенного транспорта должно увеличат.