Проезд в маршрутках Киева после локдауна может подорожать до 15 грн

Сейчас максимальная стоимость проезда в киевских маршрутках составляет 8 грн.

После 24 января, когда планируется закончить локдаун, может подорожать стоимость проезда в маршрутках столицы. В зависимости от сложности маршрута цена может составить 10, 12 или 15 грн. Об этом в эфире "Громадьского радио" сказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

По его словам, во время первого, весеннего локдауна транспорт простоял два месяца, это очень сильно ударило по всем перевозчикам. "Многие перевозчики, которые брали кредиты, сейчас едва выживают. Из-за постоянного уменьшения пассажиропотока много киевских маршрутов сейчас работают на грани убыточности", – пояснил Моисеенко.

Директор перевозчика "Трансгрупп" Владимир Назаренко на брифинге сказал, что в Киеве и Киевской области проезд в маршрутках может подорожать до 12 грн после завершения карантина в первом квартале 2021 года.

Сейчас максимальная стоимость проезда в киевских маршрутках составляет 8 грн.

По данным ассоциации, пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на 40–50% из-за ограничений и перехода многих сотрудников на удаленную работу. Сейчас в Киеве работают 18 частных перевозчиков на 150 маршрутах.

О повышении цен Моисеенко говорил еще в августе, тогда речь шла о 10 грн. Перевозчики просили городские власти оказать им помощь: компенсировать перевозку льготников, установить экономически обоснованный регулируемый тариф, способствовать в получении кредитных средств от международных организаций на закупку нового подвижного состава.

Глава ассоциации пояснил, что город не регулирует стоимость проезда в маршрутках. Частный перевозчик за неделю до повышения обязан поставить в известность мэрию, а также предупредить пассажиров – указать дату, с которой начинает действовать новый тариф. "Перевозчики могут поставить разные ценники – 10, 15, 20 гривен, но они прекрасно понимают, что у пассажиров тоже недостаточно средств. Поэтому вопрос подорожания постоянно откладывается. В то же время он возможен, поскольку в нынешних условиях перевозчики не зарабатывают, а просто выживают", – сказал Моисеенко.

Напомним, еще в 2016 году Виталий Кличко обещал "через несколько лет" избавить столицу от маршруток и пересадить горожан в просторные, современные автобусы. Однако грандиозные планы столь же далеки от воплощения, как и 4 года назад. Фокус разбирался, почему Киев не может обойтись без частных перевозчиков.