Эвакуаторы не работают, водители паркуются где попало: в Киеве "обезглавили" Инспекцию по парковке

По словам замглавы КГГА Константина Усова, инспекция "парализована" в связи с подозрениями со стороны силовиков в адрес ее руководства.

МВД совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении руководству и ряду сотрудников Инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА, пишет в своем Telegram-канале заместитель главы КГГА Константин Усов.

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По информации чиновника, расследование касается событий 2019-2020 годов. Согласно открытым следствием документам, Нацполиция Украины проверяет факты якобы превышения служебного положения руководством Инспекции в этот период времени.

Усов пишет, что Инспекция на данный момент "обезглавлена ​​и практически парализована".

"Серверы и рабочие станции Инспекции удалены, эвакуация автомобилей, существенно препятствующих дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно паркуются на тротуарах, полосах общественного транспорта", – перечислил замглавы КГГА.

При этом, Константин Усов заверил, что КГГА действует по принципу полной готовности к сотрудничеству с правоохранителями.

[ + – ] Сообщение Константина Усова

Напомним, 1 июля в Киеве установлены новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.

21 июля в приложении "Киев Цифровой" были обновлены сервисы оплаты парковки и штрафов.

А 28 июля начальник Инспекции по парковке Киевской городской государственной администрации Дмитрий Рахматуллин заявил, что в Киеве могут отменить бесплатную парковку во дворах и начать взимать за это плату.