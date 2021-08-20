Віталія Кличка покликали на засідання РНБО

Мер столиці не зможе відвідати засідання, оскільки його повідомили за 2,5 години до його початку, а він зараз перебуває в сусідній області.

Мера Києва Віталія Кличка запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. Про це він заявив у своєму телеграм-каналі.

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За словами київського міського голови, йому подзвонили з Офісу Президента і покликали взяти участь в засіданні РНБО сьогодні, 20 серпня. Однак Кличко був змушений відмовитися, оскільки він "фізично не зможе на ньому бути присутнім". Запрошення надійшло всього за 2,5 години до початку засідання Ради нацбезпеки.

Віталій Кличко уточнив, що після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мосту він відправився на Чернігівщину в робочу поїздку у справах Асоціації міст України.

Володимир Зеленський доручив провести засідання РНБО 20 серпня ще тиждень тому. Деталі засідання офіційно не розкриті, але, як повідомляють ЗМІ, Рада нацбезпеки і оборони України може ввести нові санкції проти іноземних громадян. При цьому, за інформацією джерел "Обозревателя", питання зміщення Віталія Кличка з посади голови КМДА розглядатися не буде. Нагадаємо, Віталій Кличко займає дві посади — київського міського голови і голови КМДА.

Нагадаємо, останнім часом відносини між Віталієм Кличком і центральною владою досить натягнуті. Численні обшуки з різних питань в КМДА київський мер назвав спробою знищити його репутацію. Тоді йшлося про зупинку роботи скандальної Інспекції з паркування. А установку на Алеї Небесної Сотні "радянських декорацій" градоначальник засудив і переклав провину за них на Офіс президента.

Про те, що Володимир Зеленський хоче отримати владу в столиці, усунувши свого ймовірного суперника на президентських виборах Віталія Кличка, Фокус писав ще навесні в своєму матеріалі.