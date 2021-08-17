"Радянські" декорації на Алеї Небесної Сотні стали причиною сутичок (відео)

Дві зі встановлених інсталяцій, які планувалося використовувати для зйомок, уже поламали члени "Національного корпусу". Між ними та поліцією сталися сутички. У соцмережах обурилися, що "очі розстріляних заглядають у вікна "радянської хрущовки".

На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, вранці 17 серпня, для зйомок проекту до 30-річчя незалежності України з'явилися інсталяції у вигляді автоматів із газованою водою та квартир з радянським інтер'єром. Мер Києва Віталій Кличко обурився, що "символи ностальгії за Радянським Союзом" встановлено на місці, де загинули люди під час Майдану в 2014 році. Представники "Національного корпусу" вже розламали частину інсталяцій. Фотографії інсталяції опублікували користувачі соціальних мереж.

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Сьогодні вранці журналіст Богдан Кутєпов у своєму Facebook повідомив, що о 7 ранку на Алеї Героїв Небесної Сотні біля портретів загиблих під час Майдану "встановлюють декорації для святкової постановки".

[ + – ] Інсталяції до 30-річчя незалежності України в центрі Києва

"Невідомо як планується в фінальному вигляді (нам же ніхто не показував ескізів), але зараз виглядає трохи противно, коли очі розстріляних заглядають у вікна "радянської хрущовки", — написав Кутєпов.

Член громадської організації "Сім'ї Небесної Сотні" опублікувала відео з місця установки інсталяції і висловила обурення тим, що відбувається в центрі Києва.

[ + – ] Інсталяції до 30-річчя незалежності України в центрі Києва

У свою чергу волонтер і член президії партії "Європейська солідарність" побічно закликав вийти до місця установки інсталяції "сотню-іншу небайдужих".

[ + – ] Інсталяції до 30-річчя незалежності України в центрі Києва

За даними видання "Українська правда", ці об'єкти встановлені для зйомки проекту до прийдешнього свята, а інсталяція радянської квартири зображує епоху початку незалежності

"Робота тривала за прямою вказівкою президента Володимира Зеленського", — стверджують журналісти.

На інсталяцію відреагував і мер Києва Віталій Кличко. У своєму телеграм-каналі він написав, що керівництво міста не видавало дозволів "на подібні преформанси", однак установка об'єктів була узгоджена з керівництвом Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні — Музею Революції Гідності.

"Організацією святкування Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів займається Офіс Президента. Розпорядженням КМДА до святкування 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачено тільки покладання квітів. Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз перебуває на місці й чекає від керівництва меморіалу документів, на підставі яких встановили "інсталяцію", — додав глава столиці.

Також він висловив думку, що на місці, де під час Майдану загинули люди, "недоречні символи ностальгії за Радянським Союзом".

Пізніше Кличко прибув на місце установки інсталяції.

"Зараз тут якийсь 95 квартал влаштовувати ми не дозволимо", — сказав мер Києва.

[ + – ] Кличко на місці установки інсталяції

Через деякий час близько 15 представників "Національного корпусу" розламали частину декорацій, після чого відбулися зіткнення з поліцією, повідомляє "Українська правда". Правоохоронці відтіснили членів організації, однак ті вже встигли зламати два об'єкти. В результаті поліція затримала двох учасників події.

Нагадаємо, під час святкування Дня Незалежності в Києві 24 серпня в центрі столиці відбудеться військовий парад. Захід, за словами міністра оборони України Андрія Тарана, пройде в новому форматі, який передбачає, що "совковість" буде "залишена в минулому".

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