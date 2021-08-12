Парад на День незалежності пройде за новою схемою, — Таран
У Міноборони вирішили відмовитися від традиційного об'їзду військ і вітання окремо кожної парадної "коробки".
Сьогодні, 12 серпня, на злітно-посадковій смузі підприємства "Антонов" в Києві відбулася репетиція проходження піших колон. Військовослужбовці відпрацьовують новий стройовий крок. Але це не єдине нововведення на параді у День незалежності України цього року, сказав міністр оборони Андрій Таран.
"Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо "совковість" у минулому", — пояснив він.
Зокрема, не буде традиційного об'їзду військ і вітання окремо кожної парадної "коробки" (парадна коробка — це група учасників параду, що представляє окремий рід військ, військового навчального закладу і т.п.).
"Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності натівських стандартів", — зазначив міністр.
Всього у військовому параді візьмуть участь близько 5000 представників сектора безпеки і оборони. Важкої техніки, яка може пошкодити дорожнє покриття, на параді не буде.
За словами Тарана, кожен, хто "крокуватиме 24 серпня Хрещатиком", буде відзначений пам'ятним нагрудним знаком "Учасник параду".
Нагадаємо, 3 липня повідомлялося, що на військовому аеродромі "Співаки" біля Чернігова почалися тренування до параду в День незалежності України.
Дівчат-військовослужбовців хотіли змусити маршувати на параді на підборах. Але після скандалу, що розгорівся, взуття замінили.