Парад на День незалежності пройде за новою схемою, — Таран

У Міноборони вирішили відмовитися від традиційного об'їзду військ і вітання окремо кожної парадної "коробки".

Сьогодні, 12 серпня, на злітно-посадковій смузі підприємства "Антонов" в Києві відбулася репетиція проходження піших колон. Військовослужбовці відпрацьовують новий стройовий крок. Але це не єдине нововведення на параді у День незалежності України цього року, сказав міністр оборони Андрій Таран.

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"Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо "совковість" у минулому", — пояснив він.

Зокрема, не буде традиційного об'їзду військ і вітання окремо кожної парадної "коробки" (парадна коробка — це група учасників параду, що представляє окремий рід військ, військового навчального закладу і т.п.).

"Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності натівських стандартів", — зазначив міністр.

Всього у військовому параді візьмуть участь близько 5000 представників сектора безпеки і оборони. Важкої техніки, яка може пошкодити дорожнє покриття, на параді не буде.

За словами Тарана, кожен, хто "крокуватиме 24 серпня Хрещатиком", буде відзначений пам'ятним нагрудним знаком "Учасник параду".

Нагадаємо, 3 липня повідомлялося, що на військовому аеродромі "Співаки" біля Чернігова почалися тренування до параду в День незалежності України.

Дівчат-військовослужбовців хотіли змусити маршувати на параді на підборах. Але після скандалу, що розгорівся, взуття замінили.