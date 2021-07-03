1000 военнослужащих и 300 единиц техники. Начаты тренировки парада ко Дню независимости Украины

Тренировки проходят на военном аэродроме "Певцы" возле Чернигова.

Оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины начало тренировки к параду, который в День независимости Украины состоится в Киеве на Крещатике.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В тренировках участвует сводная механизированная колонна в составе 24 парадных расчетов. Задействованы военнослужащие и военная техника различных родов войск Вооруженных Сил Украины. В их числе — сухопутные войск, морская пехота военно-морских сил, зенитно-ракетные войска воздушных сил, спецназ и десантно-штурмовые войске. Кроме того, к тренировкам привлечена Национальная гвардия Украины.

В парадные расчеты входит артиллерия, автомобильная техника, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, машины связи и др.

Войска оперативного командования "Север" также будут представлены на параде. В частности — 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Острожского и одно из разведывательных подразделений, которые представлены расчетами из специализированных бронированных автомобилей "Новатор" с противотанковыми ракетными комплексами "Стугна-П" и бронированных разведывательных машинах.

"В этом году особенностью парада будет привлечение новейших образцов вооружения и техники. — сообщил командующий логистики Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Владимир Карпенко. — В том числе это техника, которая недавно принятая на вооружение, всего почти 300 единиц".

Для личного состава, участвующего в тренировках, организованы условия для комфортного проживания. Палаточный городок возле аэродрома собиралось в течение трех недель и насчитывает 50 палаток. Военные обеспечены мебелью, постельным бельем, установленные банно-прачечные комплексы, умывальники, туалет. Питание включает свежие фрукты и овощи, мясо. Также организован досуг. В частности, есть возможность смотреть футбольные матчи "Евро-2020" на большом экране полевого автомобильного клуба.

Тренировка продлится до 7 августа. После этого задействованные подразделения переместятся в Киев, где продолжат оттачивать мастерство во время генеральных репетиций на взлетно-посадочной полосе аэродрома при заводе "Антонов" и непосредственно на Крещатике.

Ранее Фокус сообщал, что в рамках Breeze-2021 впервые для Украины участвующие в учениях подразделения США применили БТР LAV-AT. Бронетехника оснащена противотанковым комплексом TOW-2 и может вести бой в любое время дня и при любой погоде.

Также мы рассказывали, что в Львовской области прошли масштабные учения десантников и резервистов. Военные прыгали из парашютов и отрабатывали тактические действия.