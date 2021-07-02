Тактика и стрельбы. Десантники и резервисты на масштабных сборах во Львовской области (фото)

В ходе учений военные прыгали из парашютов, отрабатывали тактические действия, а также обучались тактической медицине.

Бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины совместно с резервистами проводят учения на базе Яворивском полигоне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Сообщается, что во время практических занятий по боевой стрельбе участники сборов отрабатывали тактические действия, медицинскую помощь и огневое поражение противника. В результате подразделение выполнило поставленные задачи. Всего в учениях принимает участие 350 резервистов и около 100 десантников.

Фото: Радио Свобода

Как сообщают журналисты Радио Свободы, 1 июля резервисты прыгали с парашютом. Для большинства участников это было впервые. Учения резервистов происходят каждые пол года под патронатом 95 бригады.

Фото: Минобороны Украины

"Здесь я впервые увидел новую технику, ибо в других частях все было старое. А здесь БТР-3, бронеавтомобиль "Козак". С каждыми собранием появляется новый опыт. У нас были занятия по различным темам, боевая подготовка: огневая, тактическая, медицинская. Мне понравилась инженерная подготовка, когда мы взрывали тротил", — рассказал резервист Сергей Педан.

Фото: Минобороны Украины

Бойцы 95 бригады параллельно проходят подготовку к командно-штабным учениям под руководством военных из НАТО. Часть резервистов, как утверждают в издании, планируют после сборов подписать контракт с ВСУ.

Напомним, сборы резервистов во Львовской области начались 24 июня. По словам военных, это ответ на агрессию России.

Ранее бойцы ССО Украины и США провели учения с конвертопланами Orsay.