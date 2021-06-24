"Наш ответ на агрессию России": во Львовской области проходят сборы резервистов (фото, видео)

Как заявляют десантники, сборы необходимы для того, чтобы за короткие термины можно было усилить ВСУ для защиты родины.

На Яворивском полигоне стартовали крупные сборы военных резервистов, которые проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности. Об этом сообщает АрміяInform.

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Сообщается, что принимает резервистов одна из десантно-штурмовых бригад ВСУ. По словам офицера бригады, сборы — это подготовка к возможному ответу на активную вооруженную агрессию против Украины.

"Если такое случится, то мы за короткий срок пополним ряды опытными бойцами, который плечом к плечу с нами защитят родину", — подчеркнул офицер Иван.

Сборы будут длиться 2 недели, все это время бойцов будут занимать различными тренировками и сглаживанию с десантниками. Отдельно подчеркивается, что в ходе сборов будут прыжки с парашютом. Времени у резервистов на отдых практически не будет, занятия будут даже в выходные дни.

Напомним, 11 апреля в Николаеве прошли сборы резервистов, которые обучались тому, как давать отпор агрессору и коллаборантам.

Также Владимир Зеленский подписал закон о резервистах. Теперь мобилизацию можно проводить быстрее.

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