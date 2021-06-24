"Наша відповідь на агресію Росії": у Львівській області проходять збори резервістів (фото, відео)

Як заявляють десантники, збори необхідні для того, щоб за короткі терміни можна було підсилити ЗСУ для захисту батьківщини.

На Яворівському полігоні стартували великі збори військових резервістів, які проходять на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Про це повідомляє АрміяInform.

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Повідомляється, що приймає резервістів одна з десантно-штурмових бригад ЗСУ. За словами офіцера бригади, збори — це підготовка до можливої відповіді на активну збройну агресію проти України.

"Якщо таке трапиться, то ми за короткий термін поповнимо лави досвідченими бійцями, які пліч-о-пліч із нами захистять батьківщину", — підкреслив офіцер Іван.

Збори триватимуть 2 тижні, весь цей час бійці будуть займати різними тренуваннями і згладжуванням із десантниками. Окремо підкреслюється, що під час зборів будуть стрибки з парашутом. Часу в резервістів на відпочинок практично не буде, заняття будуть навіть у вихідні.

Нагадаємо, 11 квітня в Миколаєві пройшли збори резервістів, які навчалися тому, як давати відсіч агресору та колаборантам.

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